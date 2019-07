por GTO » 22 Julio 2019, 16:11

Mercedes sube el listón: un nuevo chasis aguarda su debutEste monocasco, más liviano y con conceptos nuevos para el W10, habría superado con éxito las pruebas de choque que demanda la FIA en Cranfield.La undécima prueba del Mundial de Fórmula 1 2019 no es una carrera cualquiera para Mercedes. El 'Gran Circo' aterriza en Hockenheim, circuito que se puede considerar como el gran premio de casa para los pentacampeones, ya que sus oficinas centrales están ubicadas en Stuttgart.Una motivación que podría haber impulsado a los ingenieros de Brackley y Brixworth a elevar, aún más, el rendimiento del W10. Según informa 'Motorsport', un nuevo chasis, más liviano y que incorpora un par de conceptos nuevos, habría superado con éxito en Cranfield las pruebas de choque que demanda la FIA para poder debutar en el campeonato.Un desarrollo, que los técnicos liderados por James Allison aún no habrían decidido cuándo incorporarlo en las flechas de plata de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, que actuaría como medida de contrapeso por el salto cualitativo que Red Bull ha experimentado recientemente en el campeonato, sobresaliendo la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Austria 2019.Cabe puntualizar que este progreso es algo anómalo en el Mundial de Fórmula 1, ya que se requieren seis semanas de trabajo a pleno rédito (24 horas al día) para construir uno de los cinco chasis que habitualmente se necesitan para cubrir una temporada, un lapso demasiado colosal si te encuentras en plena batalla por el título.Sin embargo, y tomando como referencia la "cómoda" situación que disfruta Mercedes en ambos Mundiales (87 puntos de ventaja dispone Hamilton sobre Verstappen y 164 los alemanes sobre Ferrari), no es descartable que al sur de Northamptonshire hayan decidido adelantar el trabajo de 2020, ya que el próximo año la normativa técnica permanece estable antes de la revolución de 2021. Y a fin de cuentas, no existe mejor lugar para alcanzar la perfección que la pista.