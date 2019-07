por GTO » Hoy, 09:48

don juaco escribió: Mercedes como aniversario “se viste de blanco”.Lo que aún no puedo entender es como este equipo,hasta antes de la normativa híbrida no era capaz de nada...o “compraron” la tecnología o simplemente diseñaron un campeonato aparte,solo para ellos y dejaron a todos damnificados..

Yo que tengo mis años en esto no recuerdo un dominio tan abrumador,tan cerrado.No me cabe en la cabeza que Hamilton,así como vamos sea el piloto más laureado de la historia...ya,para mí es otro mundo.

Un saludo.

No te entra en la cabeza ni a ti ni a nadie. Algunos avisamos que aquellos cambios no eran buenos y podian producir dominios, pero ni en mis peores pesadillas me podia imaginar un dominio tan grande y una F1 tan descafeinada.Ahora solo nos queda esperar que Liberty sea capaz de romper el coto privado de caza que se han montado y volvamos a una F1 en la que los constructores no motoristas puedan tener opciones a pelear y haya menos diferencias de rendimientos.Lo de que Hamilton vaya a tener 7 campeonatos del mundo como Schumacher, es solo un fiel reflejo de la caricatura de formula 1 que tenemos. Esos titulos no son inmerecidos sino que son innecesarios, nunca debieron suceder de una forma tan facil. De nuevo un britanico entra en los libros de oro de la historia sin merito.