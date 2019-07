por LuisMotores » Ayer, 20:38

El piloto español de la escudería McLaren, Carlos Sainz, se encuentra optimista ante el Gran Premio de Alemania que se correrá este fin de semana en el circuito de Hockenheim.“Ha sido una primera mitad de temporada interesante y estoy decidido a seguir empujando más que nunca antes del parón de verano. Aún queda mucho campeonato por delante pero ahora estamos centrados en la siguiente parada, Alemania. Hockenheim es un circuito clásico del calendario de la F1 y llegamos ahí con el objetivo de mantener el buen momento”, dijo el ibérico.Además informó que: “he estado con el equipo en la fábrica después del GP de Gran Bretaña. Todos en Woking están trabajando duro y sus esfuerzos han sido la clave para que sigamos siendo competitivos en mitad de tabla. ¡Hay que seguir así!”.Por su parte el novato revelación Lando Norris dejó ver que es una gran oportunidad para seguir demostrando su potencial. “Disfruté mucho de mi gran premio de casa, aunque el resultado no fuera el deseado. Ahora estoy con ganas de volver al volante en Alemania. He pilotado un par de veces en Hockenheim en categorías inferiores pero estoy ilusionado por afrontarlo en un monoplaza de F1 por primera vez”.El británico concluyó diciendo que: «es un trazado divertido y he tenido buenas experiencias en el pasado. Estamos trabajando para mejorar el coche cada fin de semana y cada sesión es fundamental para ese desarrollo, así que intentaré salir fuerte desde los FP1”.