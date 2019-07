por GTO » Ayer, 09:15

Este grafico lo que evidencia, ademas de el aplastante dominio de mercedes en la F1, es que la parrilla esta rota en tres categorias muy claras.La categoría A, con los dos grandes equipos motoristas y un equipo con motorista en exclusiva. Mercedes, ferrari y RBR. Con un desequilibrio de rendimientos muy grave, Mercedes tiene 407 puntos, frente a 434 puntos que suman ferrari y RBR.La categoría B, que podríamos llamar la copa Renault, dos equipos, uno motorista que es renault y otro con el mismo motor y un contrato que le garantiza el mismo motor que renault. El día que Renault quiera, le retrasa actualizaciones y se acabo la batalla.La categoría C, con todos los pringaos que no hacen motores. % equipos que tienen 80 puntos en total, frente a otros 5 equipos que tienen 940 puntos.Creo que esta claro que hay que neutralizar la importancia del motor urgentemente. Y es evidente que los rendimientos son directamente proporcional a los presupuestos de los equipos, el techo presupuestario acercaría mucho este disparate. Siempre hubo y abra grandes y pequeños, pero lo de ahora va mas lejos, es una división de la competición en tres claras categorías, eso simplemente no puede ser.