En Renault parecen no estar del todo satisfechos con las medidas que tienen en mente implantar en la Fórmula 1 a partir de 2021. El equipo francés es uno de los partidarios de la imposición de un limite presupuestarios y sobre todo, de la reducción de dinero que se debe invertir en un calendario completo de la categoría reina.Con un techo presupuestarios que rondará entre los 155 y 170 millones de euros por temporada, en Renault creen que Mercedes, Ferrari y Red Bull seguirán siendo beneficiados con el nuevo reglamento de 2021. Esto hace que la continuidad del equipo de la marca del rombo se encuentre actualmente en un punto muerto, ya que no aseguran que en 2021 sigan como equipo oficial y motorista, o exclusivamente como motorista como ya hicieron desde 2011 hasta 2016."Nuestro acuerdo con McLaren está vigente hasta 2020. Son un buen socio, incluso nos vencen ahora mismo. Pero para nosotros, lo primero es saber qué haremos después de 2020. Después, ya veremos", comenta Cyril Abiteboul de manera directa en una de sus declaraciones previas al Gran Premio de Alemania de Fórmula 1, cita que se celebrará este mismo fin de semana en el trazado de Hockenheim y en la que esperan poder estar por delante de McLaren.