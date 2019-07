por GTO » 29 Julio 2019, 19:39

Doble sanción a Alfa Romeo: Williams en los puntosHoras después de su conclusión, el Gran Premio de Alemania de Formula 1 continúa deparando sorpresas, ahora ya, en forma de sanción, como la que se ha llevado por partida doble el equipo Alfa Romeo.Los comisarios llamaron a declarar a los responsables de la antigua estructura Sauber por una infracción técnica cometida por ambos pilotos durante la salida. La mencionada infracción tuvo lugar en la salida, y corresponde a la gestión electrónica del embrague, que no se adaptó a los requerimientos de la FIA.F1 Grand Prix of GermanyTodo sobre el Gran Premio de Alemania F1Tras analizar los datos, la FIA determinó que esta gestión fuera de los parámetros era beneficiosa para los pilotos, más atendiendo lo complicada de la salida, con condiciones de lluvia, admitiendo, eso sí, que ocurrió durante un corto periodo de tiempo. Mientras la FIA explica que la mencionada ayuda puede ocurrir durante las primeras 70 milésimas en las que el piloto suelta el embrague, en el caso de Alfa Romeo se pudo extender hasta las 300 milésimas, obteniendo una gestión más dócil del par.Alfa Romeo centró su defensa en la imposibilidad de haber practicado salidas en mojado, por lo que tuvieron que establecer los parámetros en cierta manera a ciegas. Los comisarios consideran que este parámetro se verifica en todos los vehículos, y que solo encontraron anomalías en los Alfa Romeo, además, no siendo la climatología una excusa para su cumplimiento.Con todos los datos sobre la mesa, los comisarios decidieron sancionar con un ‘Stop & Go’ de 10 segundos a Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi, que dado que la carrera ya ha concluido, se transforma en 30 segundos de tiempo añadido. Esto manda fuera de la zona de puntos a ambos pilotos que habían terminado séptimo y octavo respectivamente, viéndose beneficiados los dos pilotos de Haas, así como Lewis Hamilton y Robert Kubica, que le da a Williams el primer punto de la temporada.