por LuisMotores » Ayer, 02:42

Hockenheim fue un carrerón de principio a fin y Max Verstappen de Red Bull fue quien se quedó con la victoria, aún así no lo pudo hacer solo, necesito de todo un equipo y una estrategia afinada para lograrlo."Llegar a la cima después de una carrera como esa es increíble al igual que para el equipo ganar por segunda vez este año con Honda. No sé exactamente qué sucedió al principio, pero parecía que todos en el lado derecho de la parrilla tenían una mala arrancada y poco agarre. Tuve un comienzo particularmente pobre cuando solté el embrague, pero mantuve la calma y seguí de cerca a los Mercedes”, dijo Max.El holandés expresó que los adelantamientos eran difíciles debido al aire sucio y además que los neumáticos comenzaron a tener problemas cuando la pista se secó. “A partir de ahí siempre tomamos las decisiones correctas. Aunque el primer neumático liso fue quizás un poco duro y tuve un giro de 360 grados, afortunadamente seguí adelante. Una vez que regresé a los intermedios y en la delantera pude controlar la carrera y realmente mostrar el ritmo del auto”.El joven manifestó que no fue una carrera fácil por las condiciones cambiantes y aplaudió la labor de su equipo. “Ellos hicieron todas las llamadas correctas, vigilaban a todos los otros equipos y tiempos del sector. Estaban realmente al tanto de todo y trabajaron muy bien juntos… Muchísimas gracias a todo el equipo”.Con información e imágenes de https://luismotores.com