por GTO » 30 Julio 2019, 09:15

La idea del equipo era buena, Verstappen era 3. los mercedes se le iban y el ritmo era inferior, ademas venia por detras Leclerc, tambien con mas ritmo. En la vuelta 28 hay un coche de seguridad y el equipo tiene que elegir, todo el mundo apuesta por los lisos, y el muro de RBR piensa, si es verdad que va a dejar de llover, ganara el que no pare mas si l,e ponemos blandos no llega al final, pero con los medios si, y apostaron a que paraba la lluvia y que Max ganaba por no parar hasta el final.



Pero llovió, el coche se hizo inconducible y fueron los primeros en volver a box a poner gomas de lluvia, lo que le valió el primer puesto a Max. La apuesta les salio rana, pero fueron los primeros en tomar la decisión y eso les valio ponerse primeros.



El error fue interpretar que dejaría de llover, algo que hicieron todos los que pusieron slick. RBR aposto mas que los demas para ganar. Y como todos los demás que pusieron lisos se equivocaron, pero en la refriega, salieron primeros por decidir antes que los demás.