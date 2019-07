por LuisMotores » Ayer, 15:42

El alemán Sebastian Vettel de Ferrari estuvo brillante en Hockenheim luego de muchas críticas en las carreras anteriores, en el circuito alemán partió del puesto 20 por un problema en su monoplaza y llegó en el segundo lugar.“Esa fue toda una carrera, lo disfruté a pesar de que fue una carrera complicada, algo así como una lotería. Fue muy larga y ni siquiera recuerdo todo, fue muy difícil a veces en condiciones resbaladizas”, dijo el teutón.Vettel expresó lo duro que fue desde el comienzo y “lo difícil que es entrar en ritmo ya que no me sentía tan cómodo con los neumáticos intermedios y su degradación fue bastante alta. Era difícil saber si la falta de agarre se debía a que la pista estaba grasienta o porque los neumáticos se estaban apagando”.Para él en este tipo de carreras no puedes contar con nada hasta las últimas vueltas. “Hay tantas decisiones que tomar, pero en general nos mantuvimos en la pista y en la carrera. En condiciones mixtas, cuando comenzaba a secarse la pista, me sentí cómodo y fue cuando recuperamos la mayor parte del terreno».Con información e imágenes de https://luismotores.com