por GTO » Hoy, 08:47

CED escribió: Trupon escribió:

Estoy de acuerdo, sólo que yo intentaría fabricar gomas que no aguanten toda la carrera



Trupon, ¿cual es el motivo?

Mi propuesta sería gomas que si aguanten y también que no lo hagan, pudiendo un piloto optar por duras, durísimas, blandas, medias, blandísimas, es decir, un abanico de posibilidades incluyendo a unas que duren toda la carrera...pero me interesa saber ¿porqué tener que entrar a cambiar obligadamente?

El motivo yo creo que debe ser la estrategia, Solo imaginate que la mejor estrategia para Spa, sea salir con las extra duras que duran una carrera, tendriamos un trenecito lento de coches que no hacen nada, conservando gomas hasta el final.Por lo que he leido, los pilotos no quieren que desaparezcan los cambios de gomas, lo que quieren es evitar cuidar las gomas para que no les salga graining. Ellos quieren gomas que tengan un rendimiento estable durante la vida de la goma, homogeneo, que les permita ir a tope durante toda la vida de la goma, y que cuando se gaste, se tengan que cambiar. Lo que no les gusta es estas gomas que no funcionan bien al principio, y ademas tienes que mimarlas para que duren las vueltas necesarias, sin problemas, y ademas no aguantan los rebufos sin ampollas .