Fórmula 1En Italia afirman que Ferrari le ha dicho 'no' a HamiltonAsí lo anuncia el Corriere della SeraHamilton: "Me siento horrible, tengo ganas de irme a casa"Lewis Hamilton se habría ofrecido a Ferrari, recibiendo un cortés "no", tal y como asegura el Corriere della Sera, recordando que los británicos nunca ocultaron el sueño de poder correr un día en una 'Rossa'.Pero la cosa no queda ahí. Max Verstappen sería el otro peso pesado de la parrilla que sonaría para la escudería italiana. aunque con escasas opciones de concretarse, más si cabe cuando Horner ha asegurado que no teme por el futuro de su piloto ya que tiene contrato hasta finales de 2020. La decisión es firme en Maranello: centrarse en Charles Leclerc para volver a ganar un título mundial.Son 12 años los que han pasado desde que Kimi Raikkonen tocara la gloria con sus manos. En la casa del ' Cavallino Rampante ' están convencidos de que el monegasco es el hombre adecuado. Su primer año le está sirviendo para el aprendizaje necesario de cara a convertirse en campeón pese a su juventud. Talento tiene de sobra. Por coherencia, Ferrari también se vio obligado a cerrar la puerta al gran deseo de un regreso de Fernando Alonso. Existe la esperanza de que Vettel luchará hasta finales de 2020, y que de alguna manera participará en el crecimiento de un joven (Leclerc) llamado a ser campeón de manera muy precoz.Para 2021 se anticipa un trueque Hamilton-Verstappen. Este es el doble movimiento, sensacional y secreto, en el que Mercedes y Red Bull están meditando y trabajando, aparentemente de acuerdo con los dos pilotos. Este es el detonante de que Ferrari no sea alternativa para ninguno de los dos. Lewis tiene como principal objetivo romper el récord de Schumacher (siete títulos mundiales, lleva cinco) y le gustaría intentar hacerlo con un coche diferente a Mercedes. Su sueño: añadir un número casi inalcanzable de coronas. Ha ganado con dos equipos diferentes. McLaren (2008), Mercedes (2014, 15, 17, 18) y va camino de hacer lo propio este año. Con Red Bull, si se da por hecho el trueque con Max, puedo lograr el hito de 'Schumi'.