por GTO » Ayer, 08:45

Bueno, si nos ceñimos a la realidad, lo que hay en la parrilla es un piloto top y uno no tanto en los tres equipos top.



No veo ninguna razón para no pensar que mercedes con 3 coches tendría a Hamilton y a 2 Bottas. De echo con 3 coches, creo que habría mas trabajo de equipo, de los escuderos sirviendo a su amo. Pero lo peor seria para los equipos pequeños, simplemente desaparecerían, no tendrían acceso a los puntos.



Sobre el papel, la teoria dice 9 coches top, mas batallas que con 6, pero el numero de pilotos top es muy limitado.



Para ver a otro piloto apretándole las tuercas a Ham, no hacen falta 3 coches, solo hace falta que mercedes quiera y saque a Bottas de ahí. Ya veras que pronto cambian a Gasly, los de RBR