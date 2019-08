por GTO » 31 Julio 2019, 21:13

Los pilotos se quejan del pilotaje lento de Hamilton bajo el coche de seguridadSainz asegura que estuvo a punto de impactar contra la parte trasera de su W10Algunos le acusan de hacerlo a propósito para favorecer a BottasVarios pilotos se quejaron del lento y peligroso pilotaje de Lewis Hamilton bajo uno de los periodos del coche de seguridad que hubo en el pasado GP de Alemania. Incluso algunos se atreven a apuntar que el británico aminoró para favorecer a su compañero de equipo, Valtteri Bottas.Al comenzar el periodo de coche de seguridad, el ingeniero de Lewis Hamilton, Peter Bonnington, le insiste al piloto que mantenga el tiempo delta en cifra positiva. Enseguida Carlos Sainz se encuentra al británico en pista y a punto está de irse contra la parte trasera de su Mercedes W10. El de McLaren no se esperaba que el pentacampeón fuera tan lento, como se puede ver en el siguiente vídeo:Seriously, how the hell is this not a penalty for Hamilton? #F1 #GermanGP pic.twitter.com/M1dun6Z7mJ— Toni Sokolov (@tonisokolov1011) July 29, 2019Los pilotos sospechan que Hamilton actuó así para juntar a la parrilla y beneficiar a su compañero, Valtteri Bottas, que aprovechó el coche de seguridad para parar en boxes."No sé qué está haciendo Hamilton, me está frenando mucho, esto es muy peligroso, chicos. Va en primera, ¿qué demonios?. Claramente lo ha hecho a propósito", expresa Sainz por la radio como señal de queja."¿Por qué motivo va el Mercedes tan despacio?", pregunta Kimi Räikkönen."Bottas está saliendo de boxes en este momento", le comunica su ingeniero a Sebastian Vettel. "Claro, por eso va tan despacio el Mercedes, le está protegiendo", declara el alemán.Las declaraciones de Sainz fueron unas de las que tomó la FIA para investigar a Hamilton, aunque luego, como explicó Michael Masi, decidieron no sancionarle.En el vídeo un aficionado se pregunta por qué no han castigado el Mercedes. Para entender cómo actuó la Federación, hay que saber que Hamilton había tenido un accidente justo antes y una parada muy lenta, en la que le cambiaron el alerón delantero tras el impacto. El W10 del británico estuvo casi un minuto en boxes y por ello, Lewis dio una vuelta menos bajo el coche de seguridad que el resto de sus rivales.En las dos primeras vueltas de coche de seguridad, todos los pilotos deben seguir una delta determinado para poder alcanzarlo. En el momento en el que de Mercedes estaba en su segunda vuelta, el resto estaban en la tercera y podían rodar a un ritmo más alto. Eso hizo que Hamilton se viera obligado a seguir un delta demasiado lento en ese momento para pilotos como Sainz, Vettel o Räikkönen, que estaban por detrás.