GP Hungría F1 2019En Italia afirman que Fernando Alonso puede sustituir a Gasly esta misma temporadaGP Hungría F1 2019 Lo avanza el 'Corriere della Sera'El mercado de pilotos de cara a 2020 no está siendo tan movido como el año pasado. Leclerc firmó con Ferrari, Ricciardo con Renault, Kubica volvió a la F1... Sin embargo, eso no significa que no puedan ocurrir cosas interesantes en los próximos meses. Y ahora, un nombre vuelve a sonar con fuerza: Fernando Alonso. Desde el Corriere della Sera aseguran que el asturiano baraja entre sus opciones de futuro la posibilidad de sustituir a Pierre Gasly en el equipo Red Bull.El rendimiento del francés no cumple las expectativas de la escudería austriaca. Sólo tiene 55 puntos por los 162 de un imperial Verstappen en estas últimas carreras. Esto propicia que cada vez sean más los pregoneros que coinciden en que el francés no está preparado para competir en un equipo del calibre del de Milton Keynes. Red Bull siempre se ha caracterizado por apostar por la cantera, pero ahora mismo no tiene a ningún joven talento disponible.El nombre de Daniil Kvyat también ha sonado con fuerza, pese a que algún expiloto no esté de acuerdo con la vuelta del ruso a la marca de bebidas energéticas. La opción de Fernando Alonso sería inminente. No haría falta esperar a 2020, porque su intención sería que el cambio se produjese antes de que terminase esta misma temporada con la intención de "remontar el vuelo". Este panorama dibujado implicaría un reencuentro entre Fernando Alonso y Honda, una situación escabrosa debido a la tensa convivencia entre ambas partes durante sus años en McLaren. Recuerden lo ocurrido en las 500 millas de Indianápolis.