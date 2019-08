por GTO » Ayer, 22:57

SEGÚN PRENSA BRITÁNICALa FIA y los equipos aprueban sancionar con tiempo el 'unsafe release'Los equipos y la FIA se reunieron tras el GP de AlemaniaHubo una petición unánime para sancionar con tiempo los 'unsafe releases'La FIA se ha reunido con los equipos para abordar las consecuencias que tendrá realizar un 'unsafe release' a a partir de ahora. Después de la polémica sanción económica a Ferrari en Alemania, el organismo ha decidido que se aplicará una penalización de tiempo en caso de cometer ésta infracción.Ferrari dio luz verde a Charles Leclerc para terminar su primera parada en el caótico Pit-Lane de Hockenheim el pasado fin de semana. El piloto monegasco rozó a Romain Grosjean en el momento que el francés se disponía a realizar su pit-stop.En ese momento, Dirección de Carrera decretó que los de Maranello debían recibir una multa por incumplir el reglamento deportivo. Christian Horner y Guenther Steiner han mostrado su disconformidad recientemente con la decisión. Ahora, la FIA ha rectificado.Según el portal británico Autosport, tras la carrera en Hockenheim hubo una petición unánime por parte de los equipos para que todos los 'unsafe releases' fuesen castigados con sanción de tiempo. Todo ello, para evitar que las escuderías con más recursos no se vean tentadas a tomar más riesgos en sus paradas.La penalización económica a Ferrari por la acción con Leclerc hizo que saltaran las alarmas. Max Verstappen fue sancionado en Mónaco tras una maniobra similar. El holandés no se ha mostrado muy satisfecho con la decisión de la FIA."Está completamente mal, por supuesto. Creo que no es justo que me sancionaran a mí solo porque me toqué –con Bottas–. Aún así, das luz verde a un coche sabiendo que hay otro en la zona rápida y si es una multa, es injusto", ha explicado en declaraciones a Autosport."Son pequeñeces para el equipo. No les importa pagar por eso. Creo que es especialmente erróneo hacer esto, sobre todo por la seguridad. No es nada correcto", ha expresado el holandés para terminar. https://soymotor.com/noticias/la-fia-ac ... ses-967271