BARRERA SUPERADARenault afirma haber superado los 1.000 caballos de potenciaRémi Taffin, director técnico de motores, confirma que han superado esa barrera en 2019Mercedes y Ferrari no han desvelado su potencial de sus unidades de potenciaEl motor Renault es el primero en superar, al menos oficialmente, la barrera de los 1.000 caballos de potencia en 2019. Así lo ha confirmado Rémi Taffin, jefe de la sección de motores de la marca gala. Renault se convierte así en el primer constructor en anunciar la potencia de su motor.Desde el inicio de la era híbrida, el poder de las nuevas unidades de potencia siempre ha sido un misterio que los constructores no han desvelado. Se estimaba que rondarían los 850-900 caballos, que era la potencia que el motor Mercedes podría entregar.Pero tras cinco años con estos motores, parece ser que al fin se ha superado la barrera psicológica de los 1.000 caballos. Al menos que sepamos, ya que Rémi Taffin se enorgullece de confirmar que Renault lo ha logrado. Pese a ello, es una potencia que alcanzan en momentos puntuales."Hay ciertos picos de rendimiento que solo se alcanzan en clasificación. No siempre podemos llegar a ese potencial. Depende de diversos factores, como la distancia o las temperaturas externas", ha comentado Taffin al portal de noticias alemán Auto Motor und Sport.La mejora de motor introducida en el pasado Gran Premio de Francia fue la clave para alcanzar semejante nivel de potencia. Tales niveles no se veían en Fórmula 1 desde la época de los V10 allá por principios de siglo XXI.Las variaciones en las mediciones del flujo de gasolina permiten también un incremento en la potencia. Apenas tres gramos suponen mucha diferencia, pero Taffin es cauto en este tipo de artimañas: "El incremento del flujo de combustible solo funciona en un breve periodo de tiempo. Tras ello, tienes que volver a estar por debajo", ha explicado el francés.Tener más caballos no significa ser los mejores, ya que para Taffin la clave está en ser constantes con la potencia que puede entregar el motor: "En carrera los pilotos tienen a su disposición alrededor de 950 caballos. En ciertos momentos, alcanzamos 960 ó 970 caballos. Pero hay factores fuera de nuestro alcance que lo minimizan, como por ejemplo la resistencia al aire de los coches", ha analizado para terminar.Por su parte, Honda ha querido sacar pecho de los resultados más que del rendimiento de su unidad de potencia, que tendrá una nueva actualización tras el verano. "Somos fiables. Renault puede tener 1.000 caballos de potencia, pero aun así doblamos a sus coches en carrera", han comentado desde el constructor nipón. https://soymotor.com/noticias/renault-a ... cia-967205