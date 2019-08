por GTO » Ayer, 23:16

YA ES EL SEGUNDO EQUIPO DE LA PARRILLA

Cómo Red Bull, que prepara artillería pesada, ha mordido la yugular de Ferrari

La evolución de Red Bull y Honda en las últimas carreras está poniendo en evidencia al equipo italiano, con Max Verstappen como protagonista y piloto más completo del momento



No, Ferrari no es ni siquiera el segundo equipo de la Fórmula 1 actual. Es Red Bull. Max Verstappen tiene incluso a tiro a Valtteri Bottas, a tan solo veintidós puntos. No ha abandonado ni una carrera este año ni tampoco bajado de la quinta posición desde el Gran Premio de Canadá de 2018. De no ser por el rendimiento de Pierre Gasly, la escuadra superaría al italiano en todas las clasificaciones.



“Inconformista”. Así define Christian Horner el espíritu de su equipo desde que llegó a la Fórmula 1 en 2005. Pero también, ferozmente competitivo. Red Bull nunca baja la guardia y cuando Mercedes o Ferrari ceden salta a su yugular como un felino: dos victorias en las tres últimas carreras. Con detalles menores pero ilustrativos de su agresividad competitiva: los mecánicos han batido en dos pruebas sucesivas el récord de cambio de neumáticos. 1.88 segundos en Hockenheim. Ya puede Ferrari tentarse la ropa esta temporada, porque el felino no va a soltar a su presa.



Batir a Ferrari fuera de la pista

Ganar en el Red Bull Ring tras una extraordinaria remontada, con la cúpula de la marca debajo del podio, primer triunfo de Honda en la F1…. Imposible victoria más simbólica. Vettel sacó del cajón a Verstappen en Silverstone y aún así terminó quinto. En Hockenheim el holandés parecía un veterano donde todos se daban de bruces. Sin la sanción en Mónaco, Verstappen sumaría seis podios y las dos recientes victorias. MIentras tanto, Ferrari aún está virgen en 2019 con dos potenciales ganadores en sus filas. Y en la frenética evolución técnica fuera de los circuitos, Red Bull -junto Honda- empiezan a superar al equipo italiano. El asfalto comienza a reflejarlo el día de la carrera.



La Scuderia aterrizó a una realidad inesperada tras la pretemporada. Pero Red Bull, aún peor. Problemas de correlación y cálculo con el nuevo paquete aerodinámico introducido por el reglamento de 2019 dejaban al RB15 a la estela del SF90. “Es un coche complicado de pilotar, nuestra ventana operativa es muy estrecha”, reconocía Horner tras el Gran Premio de Bahrein. Al monoplaza austríaco también se le atragantaban los nuevos compuestos de Pirelli. Incluso en Bahrein, Carlos Sainz se subía a las barbas de Verstappen. “El diseño del coche se debía a la falta de rendimiento del motor de nuestro antiguo socio, así que teníamos que diseñar un monoplaza pensando en la eficiencia”, justificaba Helmut Marko, quien tampoco perdía la oportunidad para dejar su lanzada a moro muerto.





Pero en la presente temporada Red Bull ha repetido ese esquema que le ha distinguido tantos años: su capacidad para corregir el tiro según avanza el campeonato. Alonso lo sufrió en 2012, por ejemplo. “Adrian Newey es muy profundo en su capacidad de análisis y ha reconocido el problema, que es aerodinámico”, explicaba Marko después de Bahrein. Dicho y hecho. Varias evoluciones después, Red Bull supera frecuentemente a Ferrari, no tanto en entrenamientos -aunque Verstappen le ha cogido la medida a Vettel- como en carrera.



Honda, quién te ve ahora

Honda también juega su papel en la evolución de Red Bull. Sus responsables reconocen no alcanzar aún a Ferrari y Mercedes con sus mapas de motor extremos. Pero en Gran Premio de Gran Bretaña el propio Verstappen plantó cara a Leclerc y Vettel a pesar de la extraordinaria velocidad punta que distingue al monoplaza italiano esta temporada. En Silverstone, el RB15 pasaba de las 7 décimas de la pole en 2018 a las dos de la reciente edición, a pesar de un ‘lag’ en la respuesta del turbo durante los momentos clave del Q3, según explicaba el piloto holandés, fruto de una falta de calibración del acelerador debido al superior paso por curva logrado en el RB15 con sus últimas evoluciones.



“Hemos encontrado un buen compromiso entre velocidad de paso por curva y en recta”, reconocía el holandés en un trazado exigente tanto aerodinámicamente como en términos de potencia. Aunque la Spec 3 de Honda proporcionaba más jugo, también problemas menores como ese lag o los mapas de motor que han lastrado las salidas como en Spielberg o Hockenheim. Detalles menores, porque la evolución de Honda en prestaciones y fiabilidad habla por sí sola: Verstappen ha terminado todas las carreras de la temporada. Del lado italiano, no se puede decir lo mismo en el último apartado. Véase Bahrein, Spielberg o Hockeheim, por ejemplo.



Un Verstappen sublime

Pero la reacción técnica de Red Bull y la evolución de Honda es coronada por el espectacular rendimiento de Max Verstappen desde su famoso error en el Gran Premio de Mónaco de 2018. “Hamilton, Bottas, Vettel y Leclerc han tenido todos altibajos. Solo Max ha estado perfecto hasta ahora, y siempre ha sacado el máximo del coche. Max incluso ha hecho más que el potencial real del coche”, explicaba Marko cuando aún habían llegado las dos victorias del holandés. Efectivamente, Verstappen ha alcanzado otra dimensión, acentuada con su liderazgo indiscutible en el equipo tras la marcha de Ricciardo.





“En los últimos doce meses ha sido el mejor piloto del mundo”, argumentaba recientemente Horner, quien ponía a su piloto por encima del mismísmo Hamilton. “¿Por qué lo digo? No tiene el mejor coche, pero cuando ves los resultados desde Montreal del año pasado, no ha cometido absolutamente ningún error. Lewis tiene el beneficio de la experiencia, es extremadamente rápido, está en el mejor coche y en una máquina bien engrasada. Apostaría por Max a igualdad de coche con Hamilton”. La gestión de carrera en Hockenheim confirmaba de nuevo una madurez que ahora le hace temible y completo en todos los terrenos. Su posicionamiento en la general frente a los pilotos de Mercedes y Ferrari dificultan rebatir las conclusiones de Horner.



Honda introdujo en Francia una importante especificación de su unidad de potencia. “En Monza llegará otra, y en Rusia un combustible nuevo, para entonces habremos desbloqueado todo el potencial del motor”, explica estos días Helmut Marko. Newey y los suyos siguen bombeando evoluciones aerodinámicas. Y con un sublime Máx Verstappen a los mandos, ojo al Gran Premio de Hungria. Que luego llega Monza…https://www.elconfidencial.com/deportes/formula-1/2019-07-31/verstappen-ferrari-honda-red-bull-f1-gp-hungria_2153559/