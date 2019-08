por GTO » Hoy, 15:44

El toque que arruinó la carrera de Bottas quedó sin investigaciónDirección de carrera fue muy permisiva con las maniobras duras de la carrera.Las aspiraciones de Valtteri Bottas en el Gran Premio de Hungría finalizaron excesivamente pronto. Primero, el piloto finlandés bloqueó neumáticos tratando de meter presión a Max Verstappen viéndose superado a continuación por Lewis Hamilton. En su lucha, el de Mercedes perdió velocidad, algo que aprovechó Charles Leclerc.El monegasco le superó ligeramente, si bien Bottas trató de devolvérselo en la siguiente frenada. Fue en ese momento cuando Charles se abrió para proteger posición, sin tenerla totalmente ganada, rozando el alerón delantero de Bottas, que acabaría rompiéndose, forzando a una parada no programada para finlandés.La realización se focalizó en un pequeño roce que los Mercedes parecían haber tenido entre ellos. Generalmente, los comisarios son mucho más permisivos cuando las acciones ocurren entre compañeros, para no castigar aún mas al equipo, por lo que anotaron la acción, pero no vieron necesaria una investigación de la misma.Sin embargo, poco después se revelaría que la rotura del alerón delantero de Valtteri Bottas no fue producida por su compañero, sino que fue Charles Leclerc, quién en una maniobra defensiva y algo innecesaria, golpeó al monoplaza de su rival, ocasionándole el mencionado daño que le costó al finlandés varios segundos por vuelta hasta que cambió el elemento aerodinámico.Aquí la situación fue totalmente diferente. No se trataba de compañeros de equipo, sino de una lucha con un rival directo y un contacto que se produjo tras una maniobra defensiva con un error de apreciación por parte de Charles Leclerc. Pero dirección de carrera tomó la misma decisión. Tras serles comunicado el lance, decidieron que no era necesaria una investigación, exonerando a Leclerc de sus responsabilidades.No queda claro qué directrices sigue dirección de carrera para investigar un incidente o no, a pesar de la importante criba que supone esta decisión. Los comisarios pueden debatir e incluso votar sobre qué sanción imponer, pero para esto, debe llegar a ellos la orden de investigar, algo que no ocurre cuando por el camino se decide que la acción no merece investigación.Es sano debatir si Charles Leclerc merecía sanción o no. Fue una maniobra leve, pero totalmente voluntaria y que acabó rompiendo el vehículo de un rival directo. Se pueden tener diferentes opiniones, pero cuesta más entender que se niegue directamente a los comisarios la posibilidad de decidir al respecto.Sin ir más lejos, el propio Valtteri Bottas al término de la carrera consideró que la maniobra no merecía sanción, al considerarlo una lucha dura pero justa, como algo que puede ocurrir. Declaraciones que no suelen encajar en alguien que optaba a la victoria y finalmente no pudo superar la octava posición.