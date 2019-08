por GTO » Hoy, 16:09

Cada vez más voces piden la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1El último en hacerlo ha sido Rosberg: «Creo que deberíamos iniciar una petición de firmas para colocar a Alonso en el segundo Mercedes»El «rebote» de Vettel a cuenta de un mensaje de AlonsoEl rumor cada vez es más recurrente: ¿Puede estar cerca el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1? A juzgar por las voces que se pronuncian al respecto, el piloto asturiano sería más que bien recibido en el «Gran Circo». Aunque no ha pasado ni un año desde que anunció que aparcaba su monoplaza, Alonso no se ha ido de la Fórmula 1 del todo. De hecho, ha sido él mismo con sus declaraciones el encargado de no cerrar el debate sobre si se trataba de un adiós definitivo: «La Fórmula 1 siempre la vas a echar de menos porque son los coches más rápidos del planeta».Después del Gran Premio de Hungría, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen fueron preguntados en rueda de prensa por Alonso. El tema volvió a estar sobre la mesa y todos coincidieron en que su regreso sería una buena noticia para la competición. También en Hungría habló Nico Rosberg, excampeón del Mundo de Fórmula 1 en 2016: «Creo que deberíamos iniciar una petición de firmas para colocar a Alonso en el segundo Mercedes. Hay que sacarle de la retirada, traerle de vuelta y ponerle en el maldito Mercedes junto a Lewis... ¿Y lo guay y épico que sería?», dijo.Hace escasas semanas, fue el padre del pentacampeón del mundo quien lanzó el guante del regreso al piloto asturano. Anthony Hamilton fue claro: «Fernando Alonso se retiró demasiado pronto, aunque entiendo por qué se fue. Si volviera sería fantástico, porque necesitamos a alguien como él en este deporte de nuevo».La semana pasada, 'Il Corriere della Sera' habló sobre la posibilidad de que Red Bull diera uno de sus asientos a Alonso ante los resultados de Pierre Gasly, con quien no estarían contentos en la escudería austriaca. Esta información afirmaba incluso que el fichaje del asturiano podría ser para esta misma temporada, una opción que parece remota.Hasta el momento, Alonso guarda silencio. Como ha dicho en alguna ocasión el bicampeón del Mundo con Renault, solo volvería a la Fórmula 1 para estar en un proyecto ganador. Hoy por hoy está centrado en otros retos, como su primer Dakar, aunque no pierde de vista el asfalto donde se convirtió en uno de los pilotos más admirados del mundo. El mismo que anhela su regreso.