por GTO » Hoy, 16:46

Pero vamos a ver, en Italia no se enteran que Ferrari no domina desde 2004.

Son el eterno segundo, pese a que son los que mas dinero reciben de la F1. En 2007 ganaron gracias a la guerra interna de mclaren, y por 1 punto.



Ferrari esta en su sitio de siempre, 2. en el campeonato de constructores y 3er con el de pilotos. Podía ser peor, como en 2016 que fueron 3º en el de constructores y 4 de pilotos, o 2015 que fueron 4º en equipos y 6º como pilotos.



No creo que pierdan el segundo puesto de constructores, gracias a Gasly, que no da la talla, pero el 3er puesto de pilotos ya lo tienen perdido.



Es curioso que al principio de temporada veíamos como algo posible que Bottas plantara cara a Ham, y ahora vemos que Verstappen lo puede superar, esta a 7 puntos.

Y otra cosa curiosa, es que Gasly,esta en la categoría B, tiene solo 5 puntos mas que Sainz, otro resbalón y el madrileño se lo merienda.



Ambos pilotos deben ser cambiados.

En ferrari sin embargo, creo que tienen los dos mejores pilotos que estaban a su alcance, pero si el coche no da la talla, las manos no dan caballos.