Leclerc se queja de desgaste en sus neumáticos: "Quizás soy demasiado agresivo"El monegasco reconoce que Vettel no sufre el mismo problemaCree que debe mejorar su rendimiento en carreraCharles Leclerc en el GP de Hungría F1 2019 - SoyMotorCharles Leclerc sospecha que la alta degradación de neumáticos en carrera se debe a un pilotaje extremadamente agresivo por su parte. El monegasco confiesa que Sebastian Vettel no sufre el mismo problema.El joven piloto de Ferrari ha explicado que le cuesta más mantener sus gomas frescas en comparación con el alemán. Achaca esta dificultad a un posible estilo de pilotaje no beneficioso para cuidar los compuestos."Me ha costado más y tengo más degradación en comparación con Seb. Creo que puede ser algo de mi pilotaje, quizás he sido demasiado agresivo en las carreras. Tenemos que analizarlo", ha manifestado en declaraciones que recoge el portal RaceFans.net.Leclerc ha clasificado por delante de Vettel en las últimas cinco citas del calendario. Sin embargo, reconoce que tiene que mejorar el día que se reparten los puntos. Ha mostrado sus impresiones sobre el pasado Gran Premio de Hungría."Me ha faltado ritmo al final de la primera y la segunda tanda, especialmente por la degradación. Así que no sé, ha habido varias citas en las que he sido rápido en clasificación. Al final, sufro más en carrera", ha explicado.A pesar de esto, Leclerc ha reiterado que deberá adaptar su pilotaje tras el parón veraniego. Cree que esto le dará más opciones para alcanzar a Vettel en el Mundial de Pilotos. El monegasco se encuentra quinto a 24 puntos del germano."Tengo que entender si necesito ajustar eso. Pero seguro que hay algo que mejorar en mi pilotaje para intentar ahorrar mejor los neumáticos en carrera", ha expresado Leclerc para terminar.