Bottas y Gasly, vacaciones en la cuerda flojaEn Mercedes tomarán una decisión este mes sobre el futuro de Valteri mientras el francés, además de que Verstappen le pasa la mano por la cara, tiene que lidiar con el rumor del fichaje de Alonso por Red BullA nadie se le escapa que hay dos pilotos que van a tener muy complicado relajarse en estas tres semanas largas de vacaciones que se van a tomar desde hoy los integrantes del Gran Circo. Valtteri Bottas y Pierre Gasly están en la cuerda floja en Mercedes y Red Bull, respectivamente y tienen muchos días por delante para tener que lidiar con esa idea.Bottas finaliza contrato al final de la temporada y se enfrenta a la competencia dentro de Mercedes del joven reserva francés Esteban Ocon. El jefe del equipo, Toto Wolff, comentó a los periodistas en Budapest que se tomaría una decisión este mes, y que el proceso de evaluación comenzará hoy.“No permitiremos que un resultado de carrera influya en nuestra decisión ... no será fácil”, agregó Wolff, enfatizando que los datos se analizarían y que se llevaría a cabo una evaluación completa de riesgo y recompensa.Eso puede sonar a buena noticia para Bottas, que comenzó en la primera fila de la parrilla el domingo y terminó octavo y tras las primeras 12 de las 21 carreras del campeonato es segundo del mundial pero cede 62 puntos con el líder y compañero Lewis Hamilton.Pero esta muy reciente el fin de semana de Hockenheim cuando se estrelló bajo la lluvia cuando peleaba por el podio mientras su compañero Hamilton estaba fuera de la zona de puntos. aparentemente fuera de los puntos. Y este domingo un toque en la primera vuelta con Hamilton y Leclerc le obligó a un pitstop temprano y tener que luchar desde la última plaza.Bottas, que se lleva bien con Hamilton y el equipo, esperará poder celebrar su trigésimo cumpleaños a fin de mes con otro voto de confianza. “No estoy realmente nervioso”, dijo el ganador de dos carreras este año, en comparación con las ocho de Hamilton. “Pero seguro que sería bueno escuchar algunas noticias cuando el equipo decida lo que quieren hacer. ¿Qué puedo hacer?. No creo que vaya a cambiar nada, una carrera”.Pierre Gasly no tiene el voto de confianza de los responsables de Red BullGasly está en una situación similar a la Bottas, frente a un compañero de equipo que está en otra dimensión, pero en su caso está además en un equipo que no hace gala precisamente de tener paciencia con los pilotos que no dan resultados. Verstappen ha ganado dos de las últimas cuatro carreras, terminando segundo desde la pole el domingo, y ha anotado 114 puntos más que el francés. En esta últimas carreras Gasly tan solo ha anotado 12 puntos.Para mayor inri el ruso Daniil Kvyat viene de ser tercero con el Toro Rosso en Hockenheim y encima desde Italia están alimentando el rumor de que Fernando Alonso podría tomar su asiento la próxima campaña.Poca gracia le habrá hecho además al francés que Hamilton, Verstappen y Vettel respondieran a la pregunta este domingo de si les gustaría ver regresar al bicampeón asturiano y hasta se produjera un pique entre el inglés y el holandés al respecto en la rueda de prensa.“Todavía hay al menos un asiento disponible que es lo suficientemente bueno para ganar y él es lo suficientemente bueno para ganar”, aventuró Hamilton.“Tal vez podría hablar con Toto”, sugirió Verstappen a lo que Hamilton respondió: “Valtteri es genial; Valtteri ha estado ganando. Tú eres el que tiene el asiento extra, yo diría”, respondió Hamilton. “No dije eso”, zanjó Verstappen.