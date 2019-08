por GTO » Ayer, 22:44

El Mundial 2020 tendrá 22 carreras, Barcelona incluida0 Los equipos dan su visto bueno a la ampliación del calendario en un Gran Premio másEl Mundial 2020 tendrá 22 carreras, Barcelona incluidaLos equipos de F-1 han llegado a un acuerdo en Hungaroring para ampliar el calendario de Fórmula 1 a una cifra récord de 22 carreras en el 2020, según confirmó en Budapest el jefe de la escudería Mercedes, Toto Wolff. De modo que Barcelona estará en el próximo campeonato,como está cercano a firmar con Liberty Media.Sólo cae AlemaniaLa ampliación del calendario a 22 carreras supondrá la salida de Hockenheim después de 37 ediciones y la llegada de Holanda y VietnamEl propietario de los derechos comerciales de la F-1, Liberty Media, había preguntado a los 10 equipos si estarían de acuerdo en ampliar la temporada a una carrera más. “En pocas palabras, básicamente acordamos tener una carrera número 22”, confirmó Wolff en Hungaroring, después de reunirse con los otros jefes de equipo.“Tenemos que dejar que Liberty haga su negocio y el negocio es hacer crecer la Fórmula 1, y si pueden atraer nuevos promotores, tenemos que apoyarlos”, comentó Wolff, en declaraciones recogidas por la agencia Reuters. El austriaco descartó que el incremento de una carrera conlleve cambios en la reglamentación técnica, como sería añadir un motor más. “Estamos listos para eso. No deberíamos cambiar las regulaciones técnicas por una carrera adicional, ese fue el debate que tuvimos. No debería verse como una oportunidad”.Tenemos que dejar que Liberty haga su negocio y el negocio es hacer crecer la Fórmula 1, y si pueden atraer nuevos promotores, tenemos que apoyarlos”TOTO WOLFF Jefe de la escudería MercedesDe este modo, el Mundial de F-1 del 2020 mantendrá a 20 de los 21 circuitos de este año y añadirá dos nuevos: Vietnam, un trazado urbano nuevo en Hanoi, y Holanda, que regresa al campeonato con Zandvoort. De los 21 actuales escenarios sólo caería Alemania (Hockenheim), mientras que se salvaría México, que había sido duda por problemas de financiación. Se salvan sobre la campana los dos GP europeos que todavía no han firmado, Barcelona y Monza, pero que tienen muy encarrilada la renovación.