por GTO » Hoy, 16:02

Siempre pense que si quieres ver formula 1, no vayas a un Gp, si no a unos test de pretemporada. Antes de la ara hibrida no me los perdia, he estado tanto en jerez como en Montemelon viendo coches de 9 a 17 h.



Sin apenas publico, con acceso a todas las tribunas, las mejores fotos, te puedes cambiar de sitio, y acción durante 8 horas seguidas.



Liberty va a dar en la diana sacandole provecho a los test, son geniales.