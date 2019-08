por Otani » Ayer, 00:12

La parte fea del programa de jóvenes de Red Bull. Han tenido una racha muy buena aportando muy buenos pilotos a la parrilla, pero al final se le han visto las costuras. Hay pilotos como Vettel o Verstappen que brillan tanto que no importa cómo los gestiones, siempre van a destacar y llegar a lo más alto. Pero cuando hablamos de Gasly, de Buemi, de Alguersuari, de Vergne... ninguno de ellos me parece mal piloto, de hecho me parecen mejores que muchos pilotos que tienen asiento consolidado para el futuro o que llevan muchos años en F1, pero los métodos de Helmut Marko y compañía los destruyeron. Un sistema que al final sólo beneficia al que iba a triunfar de todas maneras, con o sin su ayuda, no creo que se pueda considerar como bueno.



Sainz es un buen ejemplo. Ahora estamos confirmando el gran piloto que es, pero ¿qué hubiera pasado si McLaren hubiera seguido en el mismo plan que el año pasado? Que se habría hundido en el fondo de la parrilla y al tiempo habría salido de la F1 por la puerta de atrás. Eso es desperdiciar el potencial de un piloto, que aunque no sea brillante como Verstappen tiene mucho donde pulir y mucho que ofrecer. Creo que les están mandando mensajes claros de que su método no funciona, pero creo que el Dr. Marko es demasiado arrogante como para cambiar nada.



Sobre Gasly, no creo que sea tan mal piloto como ha parecido esta temporada, pero definitivamente no está para llevar un coche top. Creo que su mejor opción es empezar a mirar opciones en otras categorías, porque un piloto condenado a la zona media creo que debe vivir entre mucha frustración. Hay vida más allá de la F1.



Sobre Albon, tiene "suerte" de que sea demasiado pronto porque nadie va a esperar nada de él. Podrá tomarlo con calma, las expectativas están muy bajas.