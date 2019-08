por Trupon » 12 Agosto 2019, 17:49

JESÚS MUÑOZ | 12 AGO 2019El máximo responsable de la Scuderia Ferrari en la Fórmula 1, Mattia Binotto, ha descartado el regreso de Fernando Alonso de cara a la temporada 2020. El de Lausana asegura que "no hay razón" para cambiar a sus pilotos y está convencido de que Sebastian Vettel continuará vestido de rojo el año que viene.Binotto destaca que la pareja de pilotos actual es de muy alto nivel y, sobre todo, ambos tienen contrato para la temporada venidera. Por ello, rechaza los rumores que situaban al asturiano en la órbita de Maranello."Tenemos una pareja de pilotos de alto nivel y no veo razón por la que tengamos que cambiar nada. Ambos tienen contrato y no hay duda de que Vettel estará con nosotros en 2020", comenta Mattia Binotto, en declaraciones recogidas por el medio Motorsport.En cuanto a Vettel, Mattia afirma que se ha hecho muy fuerte en términos de ritmo de carrera y por ello se encuentra considerablemente por delante de su compañero en la clasificación del Campeonato de Pilotos. Sabe que ha cometido errores, pero se muestra contento con su primera mitad de temporada."Seb en carrera siempre ha sido muy competitivo. Tiene claro que es importante para él capitalizar su ritmo de carrera. Cuando cometes algunos errores como el de Silverstone, no es lo ideal, pero más allá de eso, estoy contento, es un experto y sabe cómo gestionar los neumáticos. Creo que es su verdadera fortaleza y lo está haciendo muy bien en ese aspecto", agrega.Por otro lado, sobre Leclerc admite que también ha cometido algunos errores, si bien cree que ha demostrado un buen progreso en un año de tanta presión mediática al ser el primero con Ferrari."Charles está en su primer año con Ferrari y hay un montón de presión. Ha cometido algunos errores, pero también está muy por la labor de aprender y de no repetir lo que ha hecho hasta ahora. Estamos todos muy contentos con la manera en la que se está integrando con el equipo y con su progreso", expresa Binotto para concluir.