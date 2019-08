por Trupon » 18 Agosto 2019, 13:02

Ferrari, en contra de piezas estándar para 2021: "El ADN es la competición"Binotto no está satisfecho con el rumbo de la F1 para 2021Quiere que se mantenga la esencia del deporte y no se convierta en un espectáculoHa dado el visto bueno al nuevo techo presupuestario"No estoy satisfecho aún, Ferrari tampoco. Desde el inicio hemos insistido en que estamos en contra de la estandarización y creo que se está yendo demasiado lejos", ha manifestado en declaraciones durante una entrevista con la edición italiana del portal estadounidense Motorsport.com."¿Por qué estamos en contra? Creemos que el ADN de este deporte es la competición y la estandarización va en contra de éste espíritu", ha añadido."En segundo lugar, estandarizar no significa ahorrar dinero, porque todavía hay que rediseñar el monoplaza y algunos de los componentes que deben funcionar con el nuevo sistema 'estándar'. No estoy seguro de que el balance final sea positivo", ha indicado."Hemos examinado las nuevas reglas aerodinámicas con gran preocupación desde el inicio por dos razones. Creemos que empezar de cero puede conllevar a consecuencias imprevistas y el nivel de riesgo es muy alto"."La segunda razón es que creemos que la aerodinámica es un factor que puede diferenciar el rendimiento y si el nivel de restricción es muy alto, ya no será así. Nos gustaría que la Fórmula 1 siguiera siendo un deporte, y como tal, que no se convierta en un espectáculo"."Creo que debemos evitar reaccionar de forma exagerada ante las propuestas. No creo que tengamos que enfadarnos, podemos tener un buen espectáculo con lo que tenemos y trabajando en algunas cosas que se pueden mejorar y en con las que todos estamos de acuerdo", ha comentado."La sostenibilidad es un factor clave, y todos estamos a favor de introducir el techo presupuestario, ya hemos firmado una carta. El reglamento financiero es también un punto clave del futuro, el objetivo es contener los gastos con la esperanza de reducir la diferencia entre los equipos punteros y los demás equipos, y aunque el presupuesto máximo acordado sigue siendo muy alto para los equipos pequeños, creo que la diferencia realmente se reducirá", ha explicado."Una vez más, no creo que la estandarización funcione: cuando hay un límite de costes establecido en el reglamento, en realidad todos juegan en igualdad. Se permite la libertad de diseñar e implementar lo que se quiera alrededor de cuatro neumáticos, sin reglas, es tu equipo el que decide cómo gastar tu dinero de la mejor manera posible para tener el monoplaza más rápido", ha añadido."Sería un enfoque extremo, pero es para dejar claro que no creo que se necesiten piezas estándar para ahorrar en el presupuesto, porque seguiremos gastando la cantidad máxima permitida por el reglamento y, de hecho, las piezas estándar no tendrán ninguna influencia en el presupuesto. Las escuderías grandes gastaremos hasta el último euro", ha expresado Binotto para terminar.