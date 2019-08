por acamba » 20 Agosto 2019, 00:29





El Dakar 2020, que se disputará el próximo mes de enero en Arabia Saudí, tendrá una pareja nueva en la categoría de coches: Fernando Alonso y Marc Coma compartirán el habitáculo de un Toyota Hilux, el vehículo ganador del 2019. El piloto asturiano será el que esté a los mandos del vehículo mientras que Coma hará de copiloto. Esta experiencia será totalmente nueva para ambos.

Marc Coma es el español con mejor palmarés en el Dakar, ganador en cinco ediciones (2006, 2009, 2011, 2014 y 2015) y campeón del mundo de raids otras seis veces (2005, 2006, 2007, 2010, 2012 y 2014), siempre encima de una moto KTM. Después de retirarse en 2015, Coma pasó al otro lado y se convirtió en el director deportivo del rally, en un cargo que dejó una vez concluida la prueba de 2018. Desde principios de este 2019, el catalán, de 42 años y considerado por motivos evidentes como el mejor corredor de raids español de siempre, ocupa el cargo de director general de KTM España. Juntos compartirán escudería con el catarí Nasser Al Attiyah, actual ganador y que también lo logró en 2011 (Volkswagen) y 2015 (Mini).

La delicada situación socioeconómica de los países suramericanos en los que había transcurrido la prueba desde 2009 (Argentina, Chile, Perú, etc…) obligaron la Amaury Sport Organisation (ASO) a rastrear el globo en busca de un área que ofreciera todo aquello que la carrera necesita. El destino decidido fue Arabia Saudí. El nuevo tablero, de alguna forma, iguala un poco más las cosas y baja el relieve de la evidente falta de experiencia del ovetense, que hasta el momento solo cuenta con algunas jornadas de prueba y que por delante tiene unos meses de lo más ajetreados. Extracto de El País: https://elpais.com/deportes/2019/08/19/ ... 39517.html El Dakar 2020, que se disputará el próximo mes de enero en Arabia Saudí, tendrá una pareja nueva en la categoría de coches: Fernando Alonso y Marc Coma compartirán el habitáculo de un Toyota Hilux, el vehículo ganador del 2019. El piloto asturiano será el que esté a los mandos del vehículo mientras que Coma hará de copiloto. Esta experiencia será totalmente nueva para ambos.Marc Coma es el español con mejor palmarés en el Dakar, ganador en cinco ediciones (2006, 2009, 2011, 2014 y 2015) y campeón del mundo de raids otras seis veces (2005, 2006, 2007, 2010, 2012 y 2014), siempre encima de una moto KTM. Después de retirarse en 2015, Coma pasó al otro lado y se convirtió en el director deportivo del rally, en un cargo que dejó una vez concluida la prueba de 2018. Desde principios de este 2019, el catalán, de 42 años y considerado por motivos evidentes como el mejor corredor de raids español de siempre, ocupa el cargo de director general de KTM España. Juntos compartirán escudería con el catarí Nasser Al Attiyah, actual ganador y que también lo logró en 2011 (Volkswagen) y 2015 (Mini).La delicada situación socioeconómica de los países suramericanos en los que había transcurrido la prueba desde 2009 (Argentina, Chile, Perú, etc…) obligaron la Amaury Sport Organisation (ASO) a rastrear el globo en busca de un área que ofreciera todo aquello que la carrera necesita. El destino decidido fue Arabia Saudí. El nuevo tablero, de alguna forma, iguala un poco más las cosas y baja el relieve de la evidente falta de experiencia del ovetense, que hasta el momento solo cuenta con algunas jornadas de prueba y que por delante tiene unos meses de lo más ajetreados.

"Not 100% sure what’s happening. Just push like hell to the end of the race."

Renault Team radio a Fernando Alonso. GP Singapur 2008, vuelta 27.