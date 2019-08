por GTO » 26 Agosto 2019, 17:05

CONTINUIDAD EN DUDAHaas no garantiza su presencia en la F 1 para 2021El propietario de Haas se muestra reacio a los bios de normativaRecalca las dificultades de un equipo de zona mediaHaas no garantiza su presencia en la Fórmula 1 para 2021 - SoyMotor.comHaas no atraviesa su mejor temporada. A ello hay que añadirle que Gene Haas, propietario del equipo, no tiene claro que su escudería vaya a continuar en la Fórmula 1 para la temporada 2021. La razón principal es que considera que no puede seguir en la categoría reina si no obtiene las ganancias suficientes.Tener un equipo en Fórmula 1 no es para nada barato y para poder mantenerlo en el tiempo hacen falta resultados que ocasionen grandes ingresos de dinero. Haas se incorporó al Gran Circo en el año 2016 y en este tiempo se ha consolidado como un equipo de zona media. Sin embargo, este 2019 es para olvidar. Son penúltimos en el Mundial de Constructores y además acumulan varios errores de sus pilotos y problemas con su patrocinador principal, Rich Energy.Ante esta situación, Haas tiene claro que no mantendrá su escudería en la categoría reina a cualquier precio. "Si se vuelve una carga demasiado pesada, entonces sólo tenemos que dejar de existir", ha afirmado de forma tajante en declaraciones recogidas por el portal Autosport.com.Muchos equipos tienen puestas sus esperanzas en el reglamento de 2021, con el cual se busca un techo presupuestario que facilite las cosas a las escuderías más humildes. Sin embargo, Haas se ha mostrado reticente al respecto, ya que cree que cualquier modificación de normativa acarrea costes desorbitados."La preocupación sobre 2021 es que no importa lo que se les ocurra. ¿Cuánto nos costará? Cada vez que hacen un cambio, su implementación cuesta 20, 30 ó 40 millones de dólares. Siguen diciendo que quieren ahorrar dinero y, a pesar de ello, parecen muy interesados en hacer cambios. 'Vamos a volver a introducir el repostaje, hagámoslo más interesante', le dicen a los medios", ha explicado.El estadounidense ha recalcado además que ante modificaciones de normativa son los equipos de la zona media y baja de la parrilla los que más sufren, mientras que los grandes pueden afrontarlo sin mayores problemas."Si los cambios le cuestan a cada equipo 25 millones de dólares, eso no es un problema para Ferrari o Mercedes. Nosotros en la parte de atrás no tenemos el mismo impacto que los que están delante, por lo que debemos descubrir cómo hacerlo funcionar", ha añadido.Haas ha cuestionado además el modelo de negocio de la Fórmula 1 y ha vuelto a insistir en que nadie puede permitirse tener pérdidas. "Creo que debemos mirar hacia el futuro. ¿Es éste un modelo de negocio viable? Al final no manejas un negocio para perder dinero. Si no podemos obtener el apoyo necesario de la Fórmula 1 y de los patrocinadores, puede tener un efecto negativo. No diría que sea el problema hoy, pero quién sabe si lo será más adelante. En algún momento las empresas deben ganar dinero", ha finalizado.