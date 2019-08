por GTO » 26 Agosto 2019, 17:34

Verstappen: "Aprendí más de Vettel que de Hamilton"Según Max Verstappen, Lewis Hamilton pertenece a otra generación y trabaja poco en el simulador.Cada vez se considera más que Max Verstappen es el principal rival de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 actual, y hay quien cree que el holandés es incluso más rápido que el vigente campeón pese a contar con un coche inferior. Y, al mismo tiempo, el propio Verstappen admite que nunca se fijó en el británico, al que considera de otra generación.Respondiendo a la pregunta de por qué, a diferencia de Hamilton, no lleva una vida pública activa, Verstappen respondió que él prefiere inspirarse más en otros pilotos."Supongo que aprendí más de Vettel que de Lewis", dijo Verstappen en una entrevista con el periódico holandés De Telegraaf. "Y sigo estudiando y aprendiendo de él. Por ejemplo, estoy mejorando al hablar sobre mi vida personal. Pero aquí todos eligen por sí mismos cómo llevarlo. Lewis generalmente es de otra generación de pilotos. Por ejemplo, nunca vi que al llegar a casa se sentara inmediatamente en el simulador"."Lando [Norris], aunque llegó tarde a casa, se conectó de inmediato", recuerda Verstappen sobre la noche después del Gran Premio de Hungría. "Y, compitiendo con él, me fui a la cama como a las cuatro de la mañana. Pero no tener la adrenalina a tope, eso solo pasa después de las carreras, pero se va rápidamente"."Correr en simulador relaja más. Además, no quería perder la oportunidad de ganar una carrera ese día", bromeó Verstappen, que en Hungría perdió ante Hamilton a pesar de empezar desde la pole gracias a la táctica de Mercedes.El joven de Red Bull admitió que siempre le gustó dedicar su tiempo libre a la formación continua.“Lo hago desde el karting. Por ejemplo, después de un duro fin de semana de carreras, mi padre y yo íbamos a la pista de karting por las noches. Parece un poco locura, pero ahora es más o menos lo miso que hago con los eSports. Trabajando en el simulador se puede seguir a otros pilotos, trabajar en adelantamientos. Afortunadamente, la diferencia de velocidad de los coches de simracing no es tan grande como la de los monoplazas de los diferentes equipos de la Fórmula 1", concluyó Verstappen.