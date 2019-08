por GTO » 26 Agosto 2019, 17:36

Verstappen: "Alonso podría haber ganado siete u ocho mundiales"Max Verstappen considera que Alonso es el mejor de su generación, por delante del pentacampeón Hamilton, y que en el equipo correcto tendría muchos más títulos.Lewis Hamilton ganó en 2018 su quinto mundial y va camino de lograr este año el sexto, ya que goza de una ventaja que empieza a parecer insalvable.El inglés está batiendo todos los récords y no parece utópico pensar que puede alcanzar los títulos de Michael Schumacher, el más laureado de la historia. Sin embargo, la superioridad de Mercedes (más de 50 dobletes y casi 100 victorias) hace que haya quien crea que su mérito no es tan grande como parece.Es el caso de Verstappen, que además juega sus cartas psicológicas con el único piloto que ha ganado más carreras que él en lo que va de año. El holandés, en una entrevista con The Telegraph, no tiene claro que Hamilton sea el mejor de su época."Lewis ha ganado muchos campeonatos, pero eso no te define como 'grandioso", explicaba Verstappen."Es, sin duda, uno de los mejores, ¿pero realmente se puede decir que es el mejor de su generación? No lo sé. Quizás sea Fernando Alonso. Podría haber ganado siete u ocho mundiales, si hubiera estado en el equipo correcto".Verstappen se refirió a Alonso quien, tras sus dos títulos con Renault, fue a un McLaren que perdió el mundial en la última carrera por una guerra civil antes de volver a Renault y pasar a Ferrari, con quienes tuvo opciones de ser tricampeón en dos temporadas.Esa opinión la comparte también Hamilton. En 2018, cuando Alonso se retiraba de la Fórmula 1, dijo que el asturiano no ganó más mundiales por sus decisiones. "Sé que él podría haber tenido más títulos, pero no es que no tuviera oportunidades. Fue un piloto top y podría haber ido casi a donde hubiera querido. Y las decisiones son muy, muy claves".En la misma entrevista, Verstappen reconoce que no regala elogios y que nunca tuvo ídolos. Revela que las paredes de su habitación no estaban llenas de pilotos pasados que le inspiraran.Y lo explica: "Siempre me resulta difícil juzgar a alguien si no le he conocido antes. Para mí, un héroe solo puede ser alguien a quien he conocido o con el que he pasado tiempo. No puedo admirar a alguien si en realidad personalmente no tengo idea de quién es".