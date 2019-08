por GTO » Ayer, 08:18

RETROALIMENTACIÓN POSITIVASebastian Vettel: "Decimos lo que es lo mejor para nosotros y para los que aman el deporte"La Fórmula 1 se encamina hacia otro gran cambio en sus regulaciones, 2021 espera en el horizonte para descubrir lo que llegará en forma de novedad y también aquello que se conservará. Una de las novedades más importantes es que en esta ocasión se ha decidido tener en cuenta la opinión de los principales protagonistas. Por el momento no se sabe el grado de influencia de sus comentarios en las decisiones finales, pero por ejemplo, Sebastian Vettel se muestra satisfecho al poder ofrecer su punto de vista. El alemán se siente más escuchado que antes y considera que esto es positivo.vettel en hungría 2019Los pilotos ahora son escuchados"Definitivamente, creo que es un aspecto muy positivo. Es una gran oportunidad para nosotros decir lo que pensamos. Lo cierto es que pienso que probablemente somos los únicos en la mesa que no tienen otros motivos para lo que estamos diciendo. En este aspecto soy muy neutral, nos preocupamos por el deporte y es una gran oportunidad para nosotros, además de una gran oportunidad para todos los demás en la mesa. Creo que traemos algo más a la mesa, aspectos que no han estado allí antes, desde la perspectiva interna. Definitivamente, siento que la gente escucha y lo toma en cuenta. Ahora tenemos que ver qué pasa. Parte de esto es política, y parte es táctica o lo que sea, pero nos mantenemos al margen y decimos lo que creemos que es lo mejor para nosotros y para todos los que aman el deporte, para disfrutarlo más".