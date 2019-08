por GTO » Ayer, 08:25

Márquez y Hamilton aceptan tener un cara a cara de campeones“Primero en un F1 y luego en moto”, comentó Marc en el ‘Daily Mail’ y a través de Instagram ha llegado la respuesta de Lewis: “No puedo esperar a conocernos y montar juntos”GP de Francia 2013: Lewis Hamilton le entrega a Marc Márquez el trofeo como terceroGP de Francia 2013: Lewis Hamilton le entrega a Marc Márquez el trofeo como tercero (Simone Rosa - Simone Rosa)Todo comenzó en una entrevista que el periódico Daily Mail le realizó a Marc Márquez antes del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone y días después ha saltado el reto a sus redes sociales. Le preguntaban al pentacampeón de MotoGP si le gustaría medirse al pentacampeón de F1, Lewis Hamilton, dos pilotos que comparten el amor por el olor a gasolina y la velocidad sea en dos o cuatro ruedas y además van ambos directos a por su sexto título mundial en categoría reina.Entusiasmado Marc le contestó al periodista: “¡Por supuesto! Sería interesante. Cara a cara, primero en un coche de Fórmula 1 y luego en una moto porque sé que está pilotando”, contestó. Y Lewis Hamilton no ha tardado en responder a través de su Instagram: “Adelante hermano! No puedo esperar para conocernos y montar juntos alguna vez”.El stories de Lewis Hamilton aceptando la oferta de MárquezAunque Lewis Hamilton al menos una vez al año se deja caer por algún Gran Premio de MotoGP siempre se recrea más en aquellos equipos con los que comparte el patrocinador Monster Energy y que son los de la órbita Yamaha. Con Valentino Rossi hace años que se conocen y tiene abiertas las puertas de ‘The Ranch’ de par en par para cuando se decida a pasar una jornada entre amigos con las motos de tierra. Este año estuvo en el Gran Premio inicial de Losail y estuvo siguiendo todo el fin de semana de Fabio Quartararo y Franco Morbidelli, los pilotos del Petronas Yamaha SRT.Lewis Hamilton en la YZF-R1 en Jerez con Van der Mark y LowesA primeros del pasado diciembre Hamilton estuvo en el circuito de Jerez rodando con la Yamaha YZF R1 de Superbikes y recibiendo una lección magistral de su compatriota Alex Lowes que ejerció de ‘coach’. “Cuando rodé con la Superbike, no fui capaz de abrir gas como ellos. Por lo tanto tengo mucho que aprender. Es un estilo de pilotaje completamente diferente al de conducir un coche. Pero es emocionante aprender”, contó sobre la experiencia.Márquez explicaba en la entrevista que personalmente no se conocen, “a veces hablo con él en las redes sociales y sé que monta una moto y monta muy bien. Así que espero, como mínimo, conocerlo”. Sin embargo sí se encontraron en 2013 en el podio de Le Mans cuando el campeón de F1 le entregó el trofeo de tercer clasificado al entonces ‘rookie’ de MotoGP.Marc Márquez ha tenido la oportunidad de probar un fórmula 1, concretamente un Toro Rosso con motor Honda en el circuito de Red Bull en Spielberg, Austria.Si la experiencia más ‘apasionante’ de Hamilton con una moto ha sido este test de Jerez con la Yamaha SBK, Márquez, en cambio, sí ha hecho un test bastante completo con el Toro Rosso de F1 (pintado de Red Bull), con un motor V8 de anterior generación, el 5 de junio del pasado año en el Red Bull Ring. Tras un breve paso por el simulador siguió los consejos de Mark Webber y el malogrado Niki Lauda y superó sin inconvenientes la prueba con 40 giros.“La velocidad estaba allí pero me falta la experiencia. Conocía el diseño de la pista, pero los puntos de frenada y la carga aerodinámica era lo más difícil de entender. Se frena antes y de forma más suave. En el coche uno se siente más seguro, pero no capta tanto cuál es el límite. En la moto uno tiene más señales de advertencia”, explicó Marc.Marc Márquez ha tenido la oportunidad de probar un fórmula 1, concretamente un Toro Rosso con motor Honda en el circuito de Red Bull en Spielberg, Austria.Impresionó hasta a Mateschitz, CEO de Red Bull, que en petit comité les confió que algún día Marc también podría ser campeón del mundo de F1 siguiendo los pasos de John Surtees.Ahora solo falta que pongan fecha y lugar para un acontecimiento único. De momento en Repsol Honda ya se frotan las manos: “Entonces señor @Lewis Hamilton, hemos oído que estás listo para un pequeño desafío?”