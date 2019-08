por Otani » Hoy, 15:33

Ocon no ha hecho nada que Bottas no hiciera antes de llegar a Mercedes, con la diferencia de que Bottas ha demostrado ser capaz de trabajar en equipo mientras que Ocon no. Porque Esteban es proclive al conflicto, lo demostró durante 2 años con Checo y su episodio con Verstappen en Interlagos tampoco ayudó a desmentirlo.



Para mí tampoco es ideal que Bottas ocupe ese asiento, porque lo ideal sería que lo ocupara alguien capaz de desafiar a Lewis. Pero, uno, eso no interesa a Mercedes, y dos, Ocon no es ese piloto. Uno que sí me hubiera gustado/me gustaría ver ahí es a Wehrlein, que también formaba parte del entorno Mercedes y para mí destacó mucho más que Ocon, con peores coches. Pero como también era alguien conflictivo, se perdió esa oportunidad, porque Mercedes no está buscando reemplazar a Lewis todavía, y desde luego que no quieren repetir lo de Rosberg. Una rivalidad así les podría haber costado el título de constructores en 2017 o en 2018.



No me gustaría ver a Hülkenberg fuera de la F1, ojalá que Haas lo repesque, pero tampoco sería ningún drama. No porque quiera que Grosjean y Magnussen sigan, sino porque veo a jóvenes como Russell con un futuro bastante negro que van a necesitar que algunos pilotos que llevan años y años pasando sin pena ni gloria se hagan a un lado. Hülkenberg es un buen piloto, pero si está en la situación que está es porque no ha sabido brillar cuando tocaba.