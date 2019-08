por GTO » Ayer, 08:53

Raikkonen: «Después de 16 días bebiendo ya no me siento tan bien como antes»Kimi Raikkonen no aprecia especialmente hablar con los medios de comunicación «Pero no tengo elección. No tengo mucho que decir, pero es parte de mi trabajo», confiesa. El finlandés se ha sincerado en una entrevista concedida a Motorsport.com relatando algunos de los aspectos de su vida, dentro y fuera de las pistas, que comparte en su libro 'El Kimi Raikkonen desconocido'.Raikkonen relata en esta autobigrafía, entre otras cosas, cómo pasó 16 días consecutivos bebiendo entre las carreras de Bahrein y Barcelona en el año 2013. «No podía recordarlo. La mitad de las cosas tuvo que contármelas la gente. Acabábamos de pasar por Europa y nos divertimos un poco. ¿Qué tiene de malo? No hay nada malo en ello. Eso era bastante normal y pasaba todo el tiempo. No fue la única vez que hice algo así, me divertí», le quita hierro en la entrevista.El piloto del equipo Alfa Romeo explica que las prioridades han cambiado en su vida con la paternidad: «Después de 16 días bebiendo ya no me siento tan bien como antes. Además hay otras cosas en la vida que son más importantes para mí. Ahora tengo una familia. Mi vida hoy es más completa que antes. Pasar tiempo con los niños y la familia es más importante para mí».En otra muestra de su peculiar carácter, Kimi reconoció que lo de la lectura no es lo suyo: «El día de la publicación hubo un pequeño evento y la noche anterior lo leí», en referencia a su libro. Sabía lo que contenía porque había leído algunas partes. Pero normalmente no leo libros. En el colegio tuve que leer algunos pero creo que no terminé ninguno. Era muy aburrido para mí. No necesariamente por los libros en sí, la lectura me parecía muy estúpida».