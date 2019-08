por GTO » Ayer, 09:10

Panthera F1 Team, el nuevo equipo asiático que pretende entrar en la Fórmula 1 en 2021La Fórmula 1 admite que pretende incorporar combustibles sintéticos para ser más ecológicosLa Fórmula 1 admite que pretende incorporar combustibles sintéticos para ser más ecológicosChase Carey, el CEO de Liberty Media, anunció hace unas semanas que le gustaría contar con 24 coches en pista a partir de 2021. Una cifra de momento alejada de la presencia actual, que se limita a 20 corredores. Lógicamente, para llegar a los objetivos de Liberty Media hace falta que dos equipos nuevos lleguen y, además, que ninguno actual se marche.Pues bien, ya hemos conocido uno de los equipos que pretende ingresar en la categoría. Se trata del Panthera, un equipo asiático que opera temporalmente desde el circuito de Silverstone. Parece ser que están a la expectativa de conocer el nuevo reglamento a principios de octubre para decidirse a dar el salto a la Fórmula 1.Tendrían un modelo de equipo similar al de HaasHockenheim F1 2019Uno de los cofundadores de este proyecto es Benjamin Durand, que ya fue director del SMP Racing y del BR Engineering. Además cuentan con Tim Milne como jefe de aerodinámica, un ingeniero con mucha experiencia previa en Fórmula 1, ya que trabajó para Renault, Honda, Super Aguri, Toyota, Caterham y Manor.Los 10 coches que menos consumen y contaminanCon la publicación de la nueva normativa, que se espera que se conozca a primeros de octubre, la FIA abrirá el plazo de inscripción para nuevos equipos, y será entonces cuando los dirigentes del Panthera se tengan que poner en contacto con la organización, siempre y cuando la normativa les haya convencido.Chase Carey F1 2019Se espera que el Panthera sea un equipo similar a Haas, es decir, que sea cliente no solo de motores sino también de chasis, para ahorrarse los costes de desarrollar uno propio. Faltaría ver de quien podrían ser clientes, aunque siendo asiáticos seguramente Honda tendría muchas papeletas, como hizo entre 2006 y 2008 con Super Aguri.La parrilla de la Fórmula 1 permanece inmóvil en cuanto a equipos desde 2017, cuando Manor salió de la Fórmula 1 por problemas económicos. Un año antes, en 2016, había hecho su aparición el último equipo en llegar a la Fórmula 1, Haas, que tuvo un debut brillante con el sexto puesto de Romain Grosjean en Australia.Karthikeyan Malasia F1 2012Si finalmente el Panthera accede a la Fórmula 1 posiblemente abriría la puerta a la llegada de patrocinadores y pilotos asiáticos a la categoría. De hecho, el chino Guanyu Zhou está destacando en la Fórmula 2 y podría tener una opción aquí. También allanaría el camino para un segundo Gran Premio en China, como quiere Liberty Media.Falta por ver su Chase Carey y su gente consiguen atraer a un segundo equipo a la categoría para cumplir con su objetivo de tener 24 coches en pista para 2021. Una situación que no se da desde 2012, cuando quebró el equipo español HRT y volvieron a ser once los equipos que formaron la parrilla de la Fórmula 1.