por GTO » Hoy, 08:50

AriVatanenF1 escribió: Esta imagen pone de manifiesto 2 cosas para mí: lo tremendamente infravalorado que está Carlos y el fallo que está cometiendo RB al subir a Albon al primer equipo. Entiendo que no haya pilotos en el programa de jóvenes talentos de Red Bull, pero subir en su primer año a Albon a Red Bull a mitad de temporada, con un bicho como es Verstappen... No sé, muy inteligente no es vaya. Luego que si estará hundido que si no rinde, etc etc etc. No ha hecho nada que no haya hecho antes Gasly, y el francés fue bastante más sólido en Toro Rosso. Vaya forma de enviar un piloto al matadero.

Lo mismo se dijo cuando quitaron a Kvyatt para subir a Verstappen, y acertaron de pleno. En esto de buscar a un diamante en bruto los de RBR saben. Si Albon es un top, no tendra problemas en el primer equipo, nadie espera que gane la primera carrera ni que venza a Verstappen, solo se espera de el que este entre los 6 primeros como corresponde a el potencial de su coche. Si no es capaz, no es ni sera un piloto Top, si lo esta, tendremos que verlo.Lo que esta claro es que Gasly no ha dado la talla, y en RBR eso de tener a un Bottas o a un Kimi o a un Massa mediocre durante años, no se entiende, y a mi me parece muy acertado que visto que alguien no da la talla, se le de la oportunidad a un piloto joven.En lo que si estoy de acuerdo contigo es que RBR se ha equivocado en dejar escapar a Carlos Sainz de su entorno, Ahora seria un buen compañero de Verstappen. Carlos por su parte esta en posición de ganar la corona sin laureles de la tabla media. Va a ser el mejor de la categoría b y eso le da cartel para el futuro, pero como dije en su día, el camino mas facil de Carlos a un coche top, era el RBR. La promesa de Renault de ir hacia arriba era una falacia.