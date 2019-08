por GTO » Hoy, 15:51

GP Bélgica F1 2019Oficial: Bottas seguirá en Mercedes en 2020Día de vuelta en la F1 tras el parón estival y día en el que se están haciendo varias cosas oficiales. Primera la F1 ha publicado el borrado del calendario para la temporada 2020. La novedad es que se disputarán 22 carreras, récord histórico. Y, acto seguido, Mercedes ha anunciado la renovación de Valtteri Bottas. El finlandés, que acaba de cumplir 30 años, seguirá en 2020. Será su cuarta campaña con la marca de la estrella como compañero de Lewis Hamilton.2020Very happy to announce my contract with @MercedesAMGF1 for 2020 https://t.co/562S5gZtzH#VB77@F1 @paulripkepic.twitter.com/AYRuF9Y0ag? Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) August 29, 2019"Estoy muy contento y orgulloso de ser parte de Mercedes durante una cuarta temporada. Quiero agradecer a cada miembro del equipo y de la directiva de Mercedes por su confianza en mí. Mi rendimiento ha mejorado cada año y ésta es una gran forma de comenzar la segunda parte de 2019. Mi objetivo principal es llegar a ser campeón del mundo en F1. Creo que en teoría, y por mi experiencia con el equipo, Mercedes es la mejor opción para mí para poder lograr esa meta en 2020. Faltan nueve carreras y estoy decidido a seguir mejorando en cada una de ellas. Ahora, lo único en lo que pienso es en Spa y en ofrecer un buen rendimiento al equipo este fin de semana", enfatiza Bottas.Por su parte, Toto Wolff, jefe de Mercedes, ha querido elogiar a Bottas en cuanto se ha hecho público el acuerdo: "Para 2019, le pusimos a Valtteri el desafío de volver aún más fuerte de lo que le vimos en el comienzo del 2018 y lo logró con algunas actuaciones realmente impresionantes en las primeras carreras. Aunque ha sido su primera mitad de campeonato más exitosa hasta ahora, tiene hambre de más y está decidido a seguir mejorando y aumentando su nivel. Esa es la mentalidad que queremos por parte de todos los miembros de nuestro equipo".To whom it may concern... He's staying! @ValtteriBottas will race for the team next season! pic.twitter.com/BRqSNoCJye? Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 29, 2019Wolff ha destacado la buena pareja que forman el finlándes y Hamilton: "Los resultados que hemos logrado junto a Valtteri no son coincidencia: ha sido una parte integral de nuestro éxito en el campeonato las dos temporadas pasadas. Su trabajo en equipo con Lewis ha sido ejemplar y ha mostrado un carácter realmente fuerte a la hora de responder a los contratiempos. Estoy encantado de que se quede con el equipo al menos otra temporada y espero verle subir el listón aún más". Mercedes sopesó la posibilidad de dar la oportunidad a Esteban Ocon, pero todo apunta a que el ex de Force India podría ir a Renault en lugar de Nico Hulkenberg. Y, a su vez, el alemán podría recalar en Haas. También falta por ver qué pasa con Alex Albon, sustituto de Pierre Gasly. Tiene hasta final de temporada para demostrar que es válido para Red Bull. Y volviendo a Mercedes, tienen guardado para el futuro a George Russell. Era otra opción que manejaban aparte de Ocon por si no se quedaban con Bottas. De momento, Russell se quedará en Williams.