por Otani » Hoy, 18:17

Yo aún he tenido la oportunidad de verla hace bastante poco y la verdad es que me gustó bastante. Creo que es una de las cosas que la F1 llevaba necesitando muchos años, que siempre ha tenido historias interesantísimas que pasaban entre bastidores y de las que nos enterábamos por oídas o por especulaciones en la prensa. Esto tendrá mucho de ese show americanizado que tan poco gusta a ciertos puristas, pero yo no veo por qué tiene que ser compatible una cosa con la otra. No es que estén descubriendo nada nuevo, es que ahora se nos está dando acceso a algo que antes se ocultaba.



Y eso que se tuvieron que limitar a la zona media, porque la lucha Ferrari-Mercedes fue muy interesante ese año y habría habido muchos momentos dignos de ver. Ahora para 2019 sí han aceptado formar parte de la serie, lo que pasa es que esta temporada no ha habido lucha aunque seguro que hay momentos interesantes que sacar de esos dos equipos.