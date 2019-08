por GTO » Hoy, 16:51

EL GRAN AVANCE DEL FABRICANTE JAPONÉSCómo Honda ha pasado de arrastrarse en Spa a apuntar a Mercedes y FerrariDe luchar por no esta en la cola del pelotón junto a McLaren a lograr victorias con Red Bull. Honda ha dado un paso de gigante este año en la Fórmula 1 y nada es como hace dos temporadasDe luchar por no estar en la cola del pelotón junto a McLaren a lograr victorias con Red Bull. Honda ha dado un paso de gigante en la Fórmula 1 tras unirse a la escudería austríaca. Después de cuatro años de sufrimiento, los japoneses ven la luz al final del túnel y, tras dos triunfos esta temporada, ya se sienten con fuerzas de ir a por su próximo objetivo, Mercedes. La falta de fiabilidad ha quedado olvidada y pueden sacar pecho de no tener apenas problemas con su unidad de potencia en toda la temporada. Aun así, Toro Rosso sigue como ratón de laboratorio para conseguir este crecimiento "Con los dos equipos, Honda puede conseguir todos los datos necesarios para desarrollar el rendimiento de los motores y hacerlos más fiables", comentó Franz Tost, director deportivo de los de Faenza."Seguimos presionando y trabajando muy duro para reducir la distancia, pero todavía está ahí", confesó a Motorsport Toyoharu Tanabe, su máximo responsable desde 2018, quien ha sido una pieza clave para dar este salto. Quien ha visto y quien le ve a Honda. En 2017, en Spa, Fernando Alonso se colocaba en la salida séptimo, pero la falta de potencia le fue haciendo perder posiciones de manera drástica hasta abandonar en la vuelta 27 por la falta de potencia de su motor. El asturiano explotó contra los japoneses, pero tan solo dos años después el objetivo de este fin de semana en Bélgica ha cambiado notablemente.El equipo ha ido tachando objetivos que parecían impensables al principio de la temporada. Las victorias de Verstappen en Austria y Alemania, la gran imagen mostrada en Gran Bretaña, donde Red Bull tuvo problemas en los últimos años, y seguido por la primera pole de Red Bull-Honda y de Verstappen en Hungría. Ahora Spa y Monza serán la prueba real para medir el rendimiento real de su unidad de potencia. Pero comprobando las velocidades punta, Honda está lejos de Ferrari o Mercedes, pero ya a la par de Renault. Se podría decir que Honda ya no es una molestia ni produce la sangría de tiempo del pasado.Adiós a la falta de fiabilidadEste año cero problemas para Red Bull. Una notable mejoría en el caso de la escudería de Milton Keynes en su primera temporada con Honda, ya que en 2018 acumuló numerosos fallos que hundieron la temporada a Toro Rosso, aunque desde dentro remarcaran que se trataba de un año experimental. "Sabemos que aún podemos mejorar nuestro coche. Y desde el lado del motor, están presionando mucho. Sabemos lo que obtendremos en las próximas carreras, y de nuevo todo está muy planificado y medido y sin ningún riesgo tonto. No es que de repente haya un fallo del motor de la nada porque hicieron algo, todo está muy estructurado y eso me gusta. No son imprudentes con los modos del motor y esas cosas", dijo Verstappen.Una de las claves de su crecimiento en términos de motor ha sido el gran número de banco de pruebas que tiene el fabricante japonés. "Honda tiene muchos más bancos de pruebas que Renault. En Japón, hay instalaciones de prueba para todo tipo de componentes", reveló Christian Horner en Auto Motor und Sport. "La mejora de calidad fue una clara señal para nuestros ingenieros. Hemos tenido demasiados abandonos en los últimos años", comentó Helmut Marko. "Honda está empleando mucho tiempo en el banco de pruebas y también hemos podido descubrir los límites de las piezas del coche, nunca antes habíamos tenido eso. La preparación antes de comenzar la temporada es mucho mejor. El coche y el motor son muy fiables", finalizó Verstappen.El abrazo entre Christian Horner y Mashashi Yamamoto tras la primera victoria de Honda desde su vuelta. (@HondaRacingF1)Examen a Honda en Spa y MonzaPor otro lado el gran déficit de Red Bull y Honda en el pasado fue la falta de potencia para sacar buenos resultados en circuitos donde este factor juega un papel importante."El año pasado dependíamos mucho del motor, y en esas pistas críticas fue definitivamente bastante doloroso", recordó Verstappen. En la escudería siempre han tenido ese miedo, pero sus recientes actuaciones han provocado que su piloto líder pueda sacar pecho y empezar a despreocuparse en este tipo de circuitos. El holandés tiene un confianza bestial en su equipo y en los japoneses y lo demuestra en cada gran premio."Este año estamos cerca de Mercedes. Ferrari, por supuesto, vuela en las rectas, pero tienen menos carga aerodinámica", comentó Verstappen. "Nos vemos bien contra ellos (Ferrari), pero a veces tienen esa ventaja como en Silverstone, tenían una ligera superioridad en las rectas". Los dos circuitos por excelencia donde la potencia se convierte en una herramienta clave dejando de lado a la carga aerodinámica son Spa y Monza. Dos grandes exámenes para el fabricante japonésAunque es probable que los circuitos de Spa y Monza se adapten mejor al paquete de Ferrari, Honda, que llegará con una nueva actualización del motor, no tiene miedo de lo que depararan esas carreras. "No estamos seguros de llamarlo miedo, pero el sentimiento negativo hacia los circuitos de potencia es cada vez menor", dijo el director gerente de Honda, Masashi Yamamoto. "En términos de Spa y Monza, no estuvimos tan mal el año pasado. Fue mucho mejor de lo que esperábamos. Eso se debió a cómo manejar el motor, y lo hemos mejorado mucho después de Austria. Tenemos menos miedo ahora hacia esos circuitos".El director del equipo, Christian Horner, cree que el equipo se está "acercando cada vez más" a estar en la lucha en todas partes. "Austria es sensible a la potencia, Silverstone es sensible a la potencia y hemos sido competitivos en ambos lugares", dijo. "En Hockenheim fuimos muy competitivos en la clasificación y luego el coche más rápido de la carrera. A través de una variante de circuitos hemos logrado dar un buen paso adelante". Este fin de semana Spa, trazado donde sufrían lo insufrible hace dos años y ahora ya incluso amenazan el puesto de Mercedes y Ferrari.