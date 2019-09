por GTO » 29 Agosto 2019, 23:20

GP Bélgica F1 2019Hulkenberg es tentado por Haas, pero prefiere esperar a Red BullGP Bélgica F1 2019 Nico se ha quedado sin sitio en Renault por el fichaje de Ocon para 2020Nico Hulkenberg prefiere esperar a ver si tiene opciones en Red Bull. El alemán sabe del interés de Haas, pero la opción del equipo de las bebidas energéticas es, lógicamente, más atractiva. No en vano, Red Bull ya ha ganado dos carreras este año por medio de Max Verstappen.En primer lugar, Hulkenberg se ha tomado con filosofía su salida de Renault. Le reemplazará Esteban Ocon en 2020. "Es una lástima que mi aventura con Renault termine al final de la temporada, ya que no hemos logrado nuestros objetivos conjuntos. Esperábamos dar otro paso hacia adelante este año, pero no lo hemos conseguido. Todos sabemos que la elección de los pilotos no se debe tan solo al rendimiento, sino a otros muchos factores. Seguro que a todos nos hubiera gustado que fuera de forma diferente... Pero bueno, ¡mantendré la concentración para dar el máximo en las carreras que quedan!", apunta el alemán.? Nico Hülkenberg (@HulkHulkenberg) August 29, 2019Hulkenberg prefiere no revelar dónde irá. Está a la espera. "Estoy tranquilo y estudiaré todas las opciones. Después de nueve años en la F1, ya no soy un principiante. El siguiente paso en la F1 lo reflexionaré bien", apostilla. Su opción es que Alex Albon no cumpla con lo que se espera de él y pueda tener un sitio en Red Bull.Lo que sí está claro es que en Haas le quieren. Así lo ha confesado Guenther Steiner, jefe del equipo estadounidense, lo admite sin ambages: "El mercado es bastante simple. Yo diría que Hulkenberg nos interesa. No hay muchos pilotos aquí, como siempre dije. Nuestro equipo siempre tiene pilotos con experiencia, por lo que seguramente hay interés. También nos interesaba Ocon. Siempre dije que son los dos, y también hay interés por Romain, así que solo tenemos que decidir con quién ir. Son los tres con experiencia. No veo a nadie más que tenga experiencia que esté en el mercado ".Magnussen tiene contrato para la próxima temporada, así que el que saldría de Haas sería Grosjean.Si al final forman pareja Magnussen y Hulkenberg estaría presente el morbo de aquel tremendo cruce dialéctico. 'Chúpame los pelotas cariño' le dijo el danés al alemán tras la disputa del Gran Premio de Hungría 2017. Desde entonces no se hablan.Steiner cree que eso no sería un obstáculo para fichar a Hulkenberg: "Nos las arreglaremos. No pienso en eso, se trata del equipo. Todos somos adultos, esto es un negocio. Estoy seguro de que ustedes (periodistas) tienen colegas con los que no les gusta trabajar, pero aún así trabajan con ellos porque es un negocio. Necesitamos ser prácticos en estas cosas si viene. No es algo que influya en lo que estamos haciendo. Ese es su problema, no el nuestro, si ocurriera".