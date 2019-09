por GTO » 31 Agosto 2019, 20:44

GP Bélgica F1 2019Miedo al Brexit duro en la F1GP Bélgica F1 2019 Perjudicaría a todos salvo Ferrari, Alfa y Toro RossoLos equipos británicos de Fórmula 1, todos los actuales , menos Ferrari, Alfa Romeo y Toro Rosso, miran con gran preocupación lo que está sucediendo estos días con el más que posible Brexit sin acuerdo (salida de la Unión Europea) que está urdiendo el nuevo Primer Ministro Boris Johnson, y que puede desencadenarse el próximo 31 de octubre.Las principales consecuencias negativas se centran en la libre circulación de mercancías y trabajadores que ahora desarrollan las escuderías inglesas, sin ningún tipo de barrera, una situación que puede cambiar radicalmente si en Reino Unido sale 'a las bravas' del espacio de libre comercio europeo.Visados de trabajo para los extranjeros en UKLa primera consecuencia sería la necesidad de un visado de trabajo para los ingenieros, mecánicos y operarios que actualmente tienen contrato con equipos como McLaren, Mercedes o Red Bull, con sede en Milton Keynes, y eso podría afectar a los pilotos, como Carlos Sainz, que actualmente tiene residencia cerca de la factoría de Woking.La F1 ya no está compuesta en exclusiva por ingleses e italianos, como hace 40 años. Hoy, simplemente en Mercedes hay unos 15 españoles, por ejemplo, que se verían obligados a regularizar su nueva situación laboral. Se estima que en el actual 'paddock' la relación de trabajadores británicos es de un 60%, por un 40% de otras nacionalidades.Cuadernos ATATambién se implantaría la necesidad de volver a los llamados cuadernos ATA, un documento que permite a las empresas realizar una exportación temporal de un producto a un país no comunitario, y la posterior reimportación de la mercancía sin tener que liquidar los aranceles e impuestos que gravan la importación.Cada camión que saliera en el futuro de las fábricas inglesas para acudir a un Gran Premio deberá ser inspeccionado en las aduanas de la UE para controlar una relación de las mercancías que entran y su correspondiente valor, así como de las que regresan de nuevo, para controlar posibles contrabandos dentro de los remolques. Parones, retrasos y dificultad para moverse con celeridad de una carrera a otra en las carreras en Europa, en definitiva.Es un escenario de pesadilla que ni siquiera quiero imaginar"Toto Wolff (Mercedes)Devaluación de la LibraLa noticia de la aprobación del cierre del Parlamento británico, hasta el 14 de octubre, por parte de la Reina Isabel II ya tuvo ayer una consecuencia directa sobre la libra esterlina que cayó a una cotización de 1,10 euros. Se estima que tras el Brexit podría devaluarse hasta un 15% adicional. El perjuicio sería para los trabajadores extranjeros de los equipos, que cobrarían en esta moneda y verían su capacidad adquisitiva muy mermada respecto a la actual. Podría producirse una fuga de talento de estos equipos hacia los comunitarios. Ferrari podría estar de enhorabuena.La compra de materias primas, como la fibra de carbono y otras podría verse encarecida también para los equipos británicos si el desplome de la libra se hace efectivo en un futuro inmediato.Algunas ventajasPero no todo serían desventajas para ellos, ya que ganarían margen en el límite presupuestario que quiere imponer la FIA en el nuevo reglamento de 2021, al poder gastar más libras por los 180 millones de dólares de los que se habla como tope para todos los equipos como presupuesto anual.Mercedes, sobre avisoToto Wolf, CEO de Mercedes AMG F1, ya advertía hace unos meses de lo que el Brexit podría acarrear para Mercedes y el resto de equipo ingleses. "Si se produjera finalmente un Brexit sin acuerdo como se ha hablado, creo que tendría un gran impacto en nuestro funcionamiento, para ir a las carreras y desarrollar y preparar nuestros coches. Es un escenario de pesadilla que ni siquiera quiero imaginar", contaba en los test de invierno, el austriaco, precavido de lo que podía llegar a suceder."Ferrari, en Italia y Alfa Romeo, en Suiza, tendrían una ventaja enorme sobre cualquier equipo radicado en Reino Unido", sostiene Wolff sobre los posibles cambios que se han referido en este artículo."Estamos analizando diferentes escenarios con la filial británica de Mercedes Benz, porque no solo tiene impacto en la matriz en lo referente a importar y exportar coches y piezas del país. Nuestro equipo es un equipo internacional. Somos una marca de coches alemana que tiene su propia base de operaciones en Reino Unido, y tenemos muchas nacionalidades diferentes", asegura Wolff sobre el futuro. "Vamos a hacer muy difíciles sus vidas, tenemos que asegurarnos de que esto no ocurra", avisa el directivo de la marca de la estrella en la F1.