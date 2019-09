por GTO » Ayer, 14:31

GP Bélgica F1 2019Sainz: "De nuevo por culpa de otros tú no puedes hacer una vuelta"GP Bélgica F1 2019 Carlos, contrariado por caer en la Q1 sin poder hacer su vuelta finalCarlos Sainz no ha tenido fortuna en la calificación del Gran Premio de Bélgica ya que la avería de Giovinazzi en los últimos compases evitó su última intentona, dejándole 17º y de un lógico mal humor. "Uaaaaah", decía en la radio al comunicársele que la sesión no se reanudaba y no tenía otra oportunidad.Sainz se queda fuera en la Q1."Es una pena porque la primera tanda ha sido con muchos errores y nos hemos equivocado con el ala delantera. Llevábamos ruedas usadas y no hemos colocado el modo de clasificación en motor porque al volver a la Spec B no nos quedan muchas vueltas en clasificación", señaló Carlos, que volvió a la segunda evolución, como los pilotos de Renault, visto que la tercera no aporta nada.