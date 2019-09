por GTO » 02 Septiembre 2019, 15:58

Vettel jugó a ser un obstáculo para Hamilton en SpaTrató de retener al de Mercedes al máximo para que no alcanzara a LeclercBinotto cree que la mala gestión del neumático medio les hizo vulnerablesSebastian Vettel no entiende por qué sufrió tanto en Spa en comparación con Charles Leclerc y explica que, dadas sus circunstancias, se dedicó a ayudar a Charles Leclerc a que Lewis Hamilton no llegara hasta él.Las nueve décimas de segundo de ventaja con las que terminó Charles Leclerc, por delante de Lewis Hamilton, se las debe a Sebastian Vettel, que se dedicó a ser un muro para que el británico tardara en alcanzar a su compañero."Sufrí en las curvas, así que eso permitió a Hamilton acercarse. No le pude retener por mucho tiempo. Le intenté hacer perder tiempo para darle a Charles un cojín y al final fue el suficiente, así que hice mi tarea. Jugué a ser un obstáculo para asegurarme de que Charles ganara tiempo", ha confesado Vettel en declaraciones para la publicación británica Autosport."No tenía ritmo, no me sentía cómodo con el coche. Me estaba comiendo los neumáticos. No tenía agarre, no podía gestionar las gomas, me deslizaba mucho. Fue una carrera dura para mí y obviamente al entrar tan pronto, estaba claro que no nos mantendríamos ahí hasta el final. Supongo que me deslizaba más que Lecerc y no sé por qué. En la carrera se trató de pensar en el equipo", ha añadido el tetracampeón."Tras el primer par de vueltas, sentí que no podía gestionar los neumáticos como me hubiera gustado y desde entonces me dediqué a intentar ayudar al equipo", ha apuntado.El jefe del equipo, Mattia Binotto, no se explica la diferencia de rendimiento entre sus pilotos y aunque Vettel terminara a 26 segundos de Leclerc, niega que ese hueco fuera real."No diría que entre ellos hubiera un hueco grande, pero Sebastian sufrió más con la degradación este fin de semana el viernes y durante la carrera. También depende de la configuración", ha señalado Binotto."A Seb normalmente se le da bien gestionar los neumáticos, sobre todo en las primeras vueltas, para poder usarlos al final del stint. Es algo que vamos a intentar entender y analizar y si aprendemos de ello, vamos a intentar mejorarlo para el futuro, pero por ahora no tengo respuestas", ha confesado.Binotto cree que ellos rindieron mejor con el blando, pero que no gestionaron tan bien el medio y apunta a que eso fue lo que permitió a Hamilton acercarse."Es muy difícil entender los neumáticos esta temporada. Quizás si le preguntas lo mismo a Mercedes, tendrán dificultades para contestar por qué no fueron tan fuertes con los blandos y sí con los medios. Escuché el mensaje de Hamilton por radio y les sorprendió tener ese ritmo con el medio. Son las dificultades para entender los neumáticos, hace mucho que hablamos de esto", ha expresado Binotto para terminar.