Lo que la Fórmula 1 puede aprender de la trágica muerte de Anthoine Hubert en SpaFÓRMULA1El Gran Premio de Bélgica de 2019 será para siempre una de esas carreras que quedan grabadas en la parte más luctuosa de la historia Fórmula 1. El piloto francés Anthoine Hubert falleció tras un terrible accidente en la segunda vuelta de la carrera larga de Fórmula 2. Otra desgracia que hace que todos miren al tan manido asunto de la seguridad.La Fórmula 1, y los deportes de motor en general, suelen utilizar este tipo de desgracias para aprender de ellas y mejorar la seguridad. Y, aunque en el caso de Hubert no ha habido grandes negligencias, hay un buen puñado de lecciones de las que el automovilismo debe tomar nota tras este desastre.En halo le salvó la vida a otros dos pilotos en el accidenteLeclerc Hubert Spa F1 2019La primera conclusión, y la más obvia, es que el motorsport sigue siendo y siempre será peligroso. Salvo que las carreras se coches algún día se conviertan en una batalla de simuladores en la que el piloto que se estrella solo tiene que apagar la consola y bajarse, el peligro va a seguir ligado al automovilismo.Esto no significa que la Fórmula 1 deba caer en la resignación o el inmovilismo. Al contrario, siempre se puede mejorar y, como decimos, de cada accidente fatal se deben sacar conclusiones que ayuden a salvar futuras vidas. Sin ir más lejos, el accidente que le costó la vida a Jules Bianchi hace cinco años en Suzuka evitó que la tragedia hubiese sido mayor este fin de semana en Spa.Hubert Monaco F2 2019Y es que los vídeos del accidente demuestran que, además del fallecido Hubert y del gravemente lesionado Juan Manuel Correa, otros dos pilotos evitaron salir muy mal parados del accidente gracias al halo, que entró en la Fórmula 2 la pasada temporada. Para explicar esto conviene explicar antes cómo sucedió la cronología del desastre.Subiendo Eau Rouge, ya casi coronando el Radillon, el también francés Giuliano Alesi, hijo del ex piloto Jean Alesi, perdió el control de su monoplaza y chocó contra el muro interno de la curva a toda velocidad, con tan mala suerte de que el coche regresó destrozado a la pista. Entonces Ralph Boschung, su inmediato perseguidor, clavó los frenos en plena pista para evitar arrollarlo.Hubert Monaco F2 2019Detrás de él era donde venía Hubert, que trató de evitar a Boschung clavando los frenos y dando un volantazo a la derecha, seguramente buscando aprovechar la escapatoria del Radillon. Pero perdió el tren trasero con tan mala suerte que golpeó con él contra el muro y su coche quedó cruzado en horizontal en mitad de la escapatoria.Por detrás llegaba Correa, que había tomado la misma decisión que Hubert para evitar el accidente previo, y que ya no pudo hacer nada para esquivar la tragedia. El coche de Hubert se partió en dos. Además de estar prácticamente parado en mitad de la pista, hay que tener en cuenta que ese chasis ya había recibido un fuerte golpe unos segundos antes del choque de Correa, que además fue en el lateral, el punto más débil de estos coches.Bianchi Japon F1 2014Pero, como decimos, hay otros dos implicado que también pudieron salir muy mal parados. Se trata del británico Jordan King y el indonesio Sean Gelael. El primero estuvo a punto de ser golpeado en la cabeza por un gran trozo del coche de Alesi, y a Gelael casi le impacta un neumático del propio Hubert. A los dos les salvó la vida, o al menos una grave lesión, el halo.Un accidente que en 2019 ha costado una vida, pero probablemente en 2014 hubiese costado dos o tres y en la década de los noventa puede que cuatro o cinco. El halo y el virtual Safety Car fueron el gran legado de Jules Bianchi, y hoy se puede decir que el francés le ha salvado la vida a dos pilotos igual que Ayrton Senna se la salvó a otros muchos.Las escapatorias de asfalto en el punto de miraHubert Leclerc Ocon GaslyAnthoine Hubert, Charles Leclerc, Esteban Ocon y Pierre Gasly, los cuatro magníficos de Francia.En lo puramente técnico, pocas negligencias se pueden encontrar en el lamentable incidente que le ha costado la vida a Hubert. Igual que el último accidente mortal, el del mencionado Bianchi, estuvo plagado de decisiones temerarias que condujeron al desastre, en el caso de Hubert simplemente ha sido la trágica corroboración de que el desastre siempre está latente en el motorsport.Pero sí hay alguna nota que tomar. Por ejemplo, que quizás las escapatorias de asfalto no son la panacea, al menos en zonas de alta velocidad y con muros cerca. Si algo tenemos claro es que el punto débil de la seguridad de los actuales monoplazas no está en chocar contra un muro, sino en hacerlo contra otro monoplaza.Hubert Spa F2 2019Hoy en día los muros de los circuitos están preparados por completo para absorber prácticamente toda la energía del impacto, como hemos podido comprobar este mismo fin de semana con accidentes tan violentos como el de Antonio Giovinazzi en la carrera de Fórmula 1 o el de Simo Laaksonen durante la prueba de Fórmula 3.Si el mayor peligro está en el golpe entre monoplazas, quizás sería más seguro evitar ciertas escapatorias de asfalto que provoquen que un coche destrozado pueda volver a la pista tras chocar contra el muro. Sin hablar de que sin escapatorias de asfaltos ningún piloto estará tentado de recurrir a ellas para ahorrar tiempo, aún pudiendo estar allí un coche accidentado.Madre Hubert Spa F2 2019Otra cosa es que, en favor del espectáculo y, sobre todo, del negocio, no convenga que un gran protagonista de la carrera se quede fuera de combate por un pequeño error. Puede ser entendible e incluso defendible, pero que no lo disfracen de seguridad. Con los monoplazas de hoy, posiblemente no haya nada más seguro que la hierba o la grava.De cara al futuro quizá convendría mirar también hacia ciertos circuitos. La Fórmula 1, y todas las categorías que orbitan a su alrededor, cada vez se están acercando más a los edificios y las carreras urbanas, una idea que no casa demasiado bien con la implantación que pretende hacer la FIA del efecto suelo en los monoplazas a partir de 2021.Correa F1 Spa 2019Sí, ya hubo efecto suelo una vez en la Fórmula 1 y se corría en Mónaco, pero con la salvedad de que en ese circuito apenas se alcanzaban velocidades realmente peligrosas. Pero ahora hasta en Mónaco se superar los 300 km/h, y ya no digamos en trazados como Bakú, Singapur o Vietnam. A nadie le gustaría ver un monoplaza despegar y chocarse contra un edificio.Por otro lado, y sin ánimo de proponer la mutilación de una leyenda del automovilismo, lo cierto es que las curvas de Eau Rouge y el Radillon ya son reincidentes en los últimos años. Pietro Fittipaldi se partió las dos piernas hace un año en el WEC, y Matevos Isaakyan también salió volando en la misma prueba.Magnussen Spa F1 2016La nula visibilidad, por el tremendo desnivel, hace imposible ver si hay algún accidente en la cima de la curva. Probablemente fue lo que le pasó a Correa, que mantuvo la velocidad pese a que tenía tres coches accidentados justo delante. También en 2016 el danés Kevin Magnussen sufrió un terrible accidente con su Renault que obligó a para la carrera de Fórmula 1.En general, Spa-Francorchamps, uno de los circuitos más bonitos e históricos de todo el mundo, está siendo un foco de problemas en los últimos años. Si pensamos en los grandes accidentes de esta década, muchos son en Spa. Sin ir más lejos, el año pasado Fernando Alonso salió volando sobre Charles Leclerc en la salida, y solo el halo salvó del desastre al monegasco.El morbo contra la informaciónHubert Crash Spa F2 2019Otro debate que se abre tras el accidente es el del morbo contra la información. Cuando se produjo el impacto de Correa contra Hubert la realización de televisión estaba pinchando el duelo de ese grupo, pero inmediatamente cambiaron de plano y no volvieron a mostrar ni una imagen del lugar del accidente.Todos los coches de Fernando Alonso desde el karting hasta el Dakar y pasando por la Fórmula 1EN MOTORPASIÓNTodos los coches de Fernando Alonso desde el karting hasta el Dakar y pasando por la Fórmula 1Es entendible, y es una política que se aplicó después de que prácticamente se televisasen en directo los intentos de reanimación de Ayrton Senna sobre el mismo circuito de Imola. La Fórmula 1 quiere evitar todo el posible morbo que generan este tipo de hechos, aunque en la era de los móviles e internet es prácticamente imposible evitarlo.Aficionados Spa F2 2019Precisamente, gran parte del análisis de los hechos se ha podido hacer a través del vídeo que grabó y publicó un vídeo aficionado que presenciaba la carrera en la misma curva de Eau Rouge. La realización oficial no enseñó ni una repetición, ni un plano del lugar del accidente, generando un lógico estado de desinformación.Una postura comprensible y que se debe entender en momentos tan sensibles, pero que en ciertos momentos solo sirven para crear más confusión e histeria. Todavía se recuerdan las carreras por el paddock de los miembros del equipo Sauber en Suzuka 2014 pensando que era Adrian Sutil, su piloto, y no Jules Bianchi, quien estaba malherido. Hay que evitar el morbo, pero intentando informar mejor.Hamilton Leclerc Alemania 2019La FIA quizás debería ponerse las pilas con la ejemplificación y no permitir ciertas acciones como las que hemos visto últimamente en la Fórmula 1, y no precisamente provocadas por novatos. Por ejemplo, en Hockenheim fue Lewis Hamilton quien se fue de rositas tras irse contra el muro en una zona de doble bandera amarilla, y donde Charles Leclerc se estaba bajando de su Ferrari. Una acción que fácilmente pudo acabar con el monegasco atropellado.Este mismo Gran Premio de Bélgica hemos visto otra acción de lo más antideportiva y peligrosa en la última vuelta. El protagonista, el mexicano Sergio Pérez, que primero se saltó una curva para adelantar a Alexander Albon, luego frenó para intentar que el de Red Bull le adelantase en una zona de bandera amarilla y terminó expulsando a Albon contra el césped. Y todo esto unos minutos después de guardar un minuto de silencio en memoria de Anthoine Hubert. Hay motivos para reflexionar.