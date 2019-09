por GTO » Hoy, 09:32

Y si alguien tiene duda de que si esto es un despiste o es intencionado... Por que Alonso esta en Monza...CELEBRACIONES DEL 90 ANIVERSARIO¿Por qué Fernando Alonso fue el gran ausente de la gran fiesta de Ferrari?Ferrari inició los actos celebratorios de su 90 aniversario con un gran acto en la Piazza del Duomo y la presencia de casi todos los pilotos de los últimos tiempos, pero no de AlonsoFoto: La imagen de familia de Ferrari sin Fernando Alonso. (Ferrari)La imagen de familia de Ferrari sin Fernando Alonso. (Ferrari)Berger, Alesi, Prost, Massa, Irvine, Raikkonen, Andretti y casi todos los grandes pilotos de los últimos tiempos en Ferrari estuvieron presentes en la Piazza del Duomo de Milán, escenario elegido por sus responsables para celebrar sus 90 años de historia, y que repasó su larga trayectoria en la competición y en la Fórmula 1. Pero también destacó la ausencia de Fernando Alonso en una de las celebraciones más importantes de los últimos tiempos en Ferrari.Delante de miles de aficionados desfilaron coches y pilotos de todas las épocas, de Fórmula 1 y otras categorías que subieron al gran escenario que presidía la plaza. Incluído el hijo de Michael Schumacher, Pero no el piloto español, cuya presencia estaría más justificada por su trayectoria con Ferrari. Pilotos con inferior historial y participaciones sí asistieron al acto, pero no quien ha logrado, por ejemplo, la última victoria (2010) en Monza. Sin embargo, Alonso estará presente, durante el fin de semana como embajador de McLaren. El piloto español tampoco tuvo mucha presencia en los vídeos mostrados en el evento.La polémica del pósterTambién destacó el póster conmemorativo del Gran Premio de Italia diseñado por Ferrari, extendido por las redes sociales, y que también decorará el motorhome en Monza. En el mismo, la Scuderia ha reunido a todos los pilotos que han corrido para ello, dibujados a un tamaño acorde a su importancia (excluyendo a Vettel y Leclerc que presiden la imagen por ser los pilotos actuales), al igual que Michael Schumacher. El piloto español aparece en la zona superior, con casco y sin rostro, a diferencia de prácticamente la mayoría, y solo reconocible por la imagen de su victoria en Silverstone.Además Alonso aparece más reducido frente a pilotos de menor entidad por número de victorias y trascendencia. Solo Schumacher, Lauda, Ascari y Vettel tienen más victorias que Fernando Alonso con Ferrari. En las redes sociales se desataron las quejas al tratamiento del piloto español que estuvo a punto de ganar dos mundiales con el equipo italiano.— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 4, 2019Pilotos de menor entidadEn el desfile de los de Maranello estuvieron presentes varios pilotos que pasaron por la Scuderia, Mario Andretti, Alain Prost, Jean Alesi, Gerhard Berger, René Arnoux, Arturo Merzario, Eddie Irvine, Mika Salo, Luca Badoer, Ivan Capelli, Giancarlo Fisichellay Felipe Massa. Algunos de los citados no completaron una temporada, como Mika Salo. Luca Badoer fue un probador de la Scuderia durante muchos años, aunque solo compitió en dos carreras. Ivan Capelli fracasó estrepitosamente en 1992, Alain Prost, que fue despedido en 1991, pero sí estuvo presente en el evento.y Giancarlo Fisichella que tampoco hizo carrera en Maranello.Por otro lado, desde la época de Alonso estuvieron presentes todos los pilotos menos Rubens Barrichello. ¿Quedaron heridas abiertas entre Alonso y Ferrari como para obviar la presencia del español, o estará junto al equipo italiano estos días en el paddock de Monza?Monza hasta 2024En el acto se aprovechó para celebrar por parte del ACI (Club del Automóvil de Italia), la 90ª edición del Gran Premio de Italia. Su presidente, Angelo Sticchi Damiani, junto a Jean Todt y Chase Carey, (Liberty Media) confirmaron la continuidad de Monza hasta 2024 como escenario del gran premio transalpino, llevándose incluso a cabo la firma de los contratos in situ. "La venta de entradas se han disparado casi un 11% más que el año pasado", declaró la organización del Gran Premio de Italia. El pasado 2018 acudieron 184,000 espectadores en los tres días del Gran Premio y este 2019 se espera batir todos los récords de asistencia, especialmente tras el triunfo de Charles Leclerc en Bélgica y las opciones de victoria de los monoplazas italianos en un circuito a priori propicio para el SF90, por lo que una hipotética victoria el domingo sería el broche de oro para estos días de celebraciones.El evento inicial tuvo a la vista coches históricos como el 213 F1 de Chris Amon (1967), el 312 B3/74 de Clay Regazzoni o el primer turbo de Ferrari que ganó con Gilles Villeneuve en Mónaco 1981, el 126 CK. Además, también se exhibieron piezas ya históricas como el F2002. La celebración comenzó en Milán y se alargará hasta el domingo donde esperan cerrarlo con un triunfo en Monza.