Vettel anuncia su continuidad en Ferrari: "Me quedo"

El alemán confirma que seguirá en el equipo ante miles de fans en Milán

Está decidido a ganar este fin de semana en Monza

ANA VÁZQUEZ | 5 SEP 2019Sebastian Vettel ha confirmado, ante los miles de tifosi que se reunieron ayer en la Plaza del Duomo de Milán, que se queda en Ferrari. El alemán insiste en que tiene todavía pendiente ganar un título con la Scuderia y aunque no promete quedarse cinco años más, sí que adelanta que por ahora permanecerá en el equipo.Sebastian Vettel vuelve a negar los rumores que tanto hablan de su posible retirada para reafirmar el sueño que todavía tiene de ganar un campeonato en Ferrari. Así, el tetracampeón confirma que seguirá en Ferrari para cumplir su sueño de la infancia: conseguir un título con un coche rojo.Aunque el alemán no se atreve a decir si estará en la Fórmula 1 dentro de cinco años, mantiene que seguirá dando el 100% en los próximas temporadas y depende de si le gusta el deporte en 2021, decidirá si se queda más tiempo."Me quedo en Ferrari. Un alemán no puede prometer nada, pero estoy muy contento aquí, me siento en casa, esto es una familia. ¿Si voy a continuar? ¿Por qué no?", ha asegurado Vettel durante el gran evento de Ferrari en Milán con motivo del 90º aniversario conjunto de la marca y del GP de Italia."De niño seguía a Michael en el coche rojo. Pilotar ahora es un sueño hecho realidad. Es difícil encontrar las palabras adecuadas para describir a Ferrari. Es una religión. ¿Si dentro de cinco años estaré en la F1? No lo sé, me veo aquí y como campeón del mundo. Me gusta ahora, pero en el futuro no lo sé. Ahora sólo pienso en el sábado y el domingo", ha apuntado."¿Ganar la Copa del Mundo con Ferrari es una obsesión? Me gustaría ganar por el niño Seb que apoyaba el coche rojo que llevaba Schumacher", ha admitido.Tras la victoria de Charles Leclerc en Spa, Vettel está decidido a intercambiar las posiciones en Monza y ganar a su compañero, del que asegura que aprende mucho."Después de Spa, también queremos tener un buen rendimiento en Monza. Tenemos un coche fuerte. Es muy importante que trabajemos juntos, sobre todo en el desarrollo del coche", ha destacado."Charles fue más fuerte en Spa y es algo que no me puede gustar. Espero que en Monza las posiciones estén invertidas. Es rápido, pilota de una forma diferente. Siempre hay algo que aprender", ha reconocido el tetracampeón para terminar.