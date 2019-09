por GTO » hace 33 minutos

Carlos Sainz: "Se llega a un punto en el que es ridículo..."GP Italia F1 2019 El español y Leclerc, los únicos en hacer la última vueltaLa clasificación del Gran Premio de Italia ha dejado uno de los momentos más surrealistas de los últimos años. La importancia de los rebufos provocó que todos apuraran al máximo para buscar la última vuelta. Nadie quería salir el primero y quedarse sin la ventaja de tener otro monoplaza delante.Y, al final, el apurar hizo que solamente Carlos Sainz y Charles Leclerc tuvieran opción de hacer una última vuelta. El resto, cruzaron fuera de tiempo en una postal casi cómica.Cuando sólo Sainz y Leclerc consiguen hacer la última vuelta... #ITAmovistarF1pic.twitter.com/nRRSlKDIKtTras la clasificación, al ser preguntado en los micrófonos de 'Movistar + F1', Carlos Sainz se mostró sorprendido al ser informado de que dirección de carrera estaba investigando la última vuelta: "¿El qué está bajo investigación? ¿Todo? Bueno, normal. Cuando pasan cosas así... Esto está llegando a un punto en el que es un poco rídiculo. Habrá gente a la que le guste por el show, a otros no... ¿Pero... para qué sirve la quali? Yo había completado ya una vuelta al menos, pero había otros que no y parecía que no querían completarla...", declaró el español."El rebufo son entre medio y segundo y siete décimas. Por eso todo queremos rebufo. Si no lo tenemos perdemos mucho... Yo preferí hacer la vuelta sin rebufo a no hacerla. Sabía que tenía un margen de tres segundos y cuando nadie iba... Dije pues voy yo", añadía el de McLaren sobre la importancia del rebufo en la clasificación.Sainz: "Habrá gente que diga que para qué existe la qualy si intentan ir todos detrás de uno. Yo ya había completado una vuelta. Hay otros coches que han preferido no completarla". #ITAmovistarF1pic.twitter.com/76E2CpMWg2En el primer intento, antes de que Räikkönen se fuera contra el muro, el finés presionó a Sainz por la posición: "Luego hay gente como Kimi que sale a machete. Otros salen parados... Es raro. Te encuentras un poco de todo en la vuelta de preparación. Desgraciadamente salimos mañana séptimos, por detrás de Renault pero por delante de Red Bull. Mañana el coche irá mejor, como todos los domingos, pero el Renault nos saca un poco. Será difícil batirles".