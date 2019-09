por GTO » Hoy, 15:44

Esta claro que Leclerc, desde su episodio no sancionado con Verstappen, ya no se quita.



Le llegara el momento en que se encuentre con la horma de su zapato, y el otro piloto no frene. Posiblemente en el Gp de Mejico, Ham sea campeón por sexta vez, Cuidado, que sus palabras no me parecen exageradas, cuando dice que si o se juega nada, no se quita, no creo que lo diga de broma.