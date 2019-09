por GTO » Hoy, 15:56

Hamilton arremete contra Leclerc y los comisarios"Le he tenido que evitar un par de veces para no chocar. Quizá los comisarios se despertaron por el lado erróneo de la cama hoy" dijo LewisHamilton, en el GP de Italia de F1 2019Hamilton, en el GP de Italia de F1 2019 (Dan Istitene - Dan Istitene / Getty)MUNDODEPORTIVO.COMActualizado a 08-09-2019 19:42Lewis Hamilton, tercero en el GP de Italia de F1 2019 tras una feroz batalla por la victoria contra Charles Leclerc, criticó la actuación de los comisarios en Monza por no haber actuado con alguna penalización contra Leclerc en las acciones en las que ambos se estuvieron a punto de tocar. Com tras la salida de boxes del monegasco, cuando el joven ferrarista no dejó suficiente espacio por el exterior a Lewis, cerrándolo contra el césped, lo que le obligó a salirse por la escapatoria para regresar a pista.SUS QUEJAS"Lo único que pido es que haya consistencia. Hoy hemos visto diferentes consecuencias con las mismas reglas, quizá los comisarios se despertaron por el lado erróneo de la cama hoy. Lo único que pido es consistencia"."Así son las carreras. Le he tenido que evitar un par de veces para no chocar. Mi relación con Leclerc no cambia; hoy ha hecho un gran trabajo. Hemos estado muy cerca un par de veces, que ya hablaremos en privado. Tengo ganas de volver a pelear con él en las próximas carreras". (Dijo en declaraciones publicadas por la Agencia EFE)NO PUDO CON LECLERC Y LA VELOCIDAD DEL FERRARI"He intentado tirar todo lo fuerte que he podido mientras podía. Sabía que me iba a quedar sin neumáticoas en algún momento al ritmo que iba, y estando un segundo detrás de él estaba deslizando mucho. Me intentaba acercar lo suficiente para estra en DRS, pero incluso con DRs y a máxima potencia se alejaba de mí, así que no había esperanzas. Luego, los neumáticos desaparecieron, bloquee y me fui recto"SOBRE LECLERC"Ha hecho un buen trabajo. Ha cometido un par de errores más de los que cometió el fin de semana pasado. Bloqueó un poco, pero como que Ferrari era tan rápido en las rectas, casi no importó"."Enhorabuena a Charles. Mucha presión por parte de Valtteri y mía. Lo he hecho lo mejor posible, pero cuando sigues a alguien desde tan cerca durante tanto tiempo, los neumáticos han desfallecido por completo. Han sido más rápidos que nosotros en la recta".POTENCIA DEL FERRARI"Potencia máxima, pie a tabla, DRS, y no conseguía reducir la diferencia independientemente de lo cerca que estuviera de él. Tenemos que trabajar duro. Creo que las siguientes carreras van a ser distintas. No tendrán la oportunidad de usar todas esta potencia en las rectas. Incluso en la salida, estaba cerca de él pero se me ha escapado. Increíble. tenemos trabajo por delante, sin duda".NEUMÁTICOS Y ESTRATEGIA"Pregunté si íbamos a usar los duros. Creo que ahora hubiera parado un poco más tarde. He intentado el 'undercut' pero no ha salido bien. hemos salido muy cerca y creo que el neumático más duro era el mejor, a menos que pararas mucho más tarde como lo ha hecho Valtteri (Bottas).PUNTOS IMPORTANTESSimplemente, no ha sido mi día. Pero a pesar de todo, buenos puntos para el equipo. Le sacamos más ventaja a Ferrari en el Mundial de Constructores y eso es lo que importa ".EL TÍTULO"Simplemente intento hacer lo mejor en cada carrera y no me centro en eso. Sé que tengo una ventaja sustancial. Hoy no ha sido una carrera perfecta. Hay cosas que podemos mejorar, tanto de configuración del coche como yo mismo y esperamos hacerlo para la carrera que viene